El insólito mensaje de Luis Majul que recibió Jony Viale en su pase con Eduardo Feinmann: “¿En serio te dijo eso?”

Por lo general, El Pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale tiene, al mismo tiempo que actualidad y análisis, una cuota de humor. Entre noticia y noticia se escapa una chicana, un canto o una risa que corta con tanta seriedad y provoca una sonrisa del otro lado de la pantalla. Pero esta vez quien aportó lo suyo a la distancia fue Luis Majul con un breve pero conciso WhatsApp y una “denuncia pública” contra Viale.

Tiempo atrás, Feinmann ya había alzado la voz. “Majul no deja hablar”, se quejó. El conductor de El Noticiero suele formar parte del programa +Voces y siempre, con humor y risas, advierte lo mismo. Pero esa vez vino con ultimátum incluido. “Majul, maestro, si me llegás a cortar hoy me levanto y me voy. A ver si entendés”, advirtió entonces, con picardía.

“La gente me escribe y me dice: ‘¿No pueden hacer algo para que Majul no los corte?’. No, no puedo hacer nada”, amplió. Con el apoyo de Pablo Rossi, incluso amagaron a salir al aire sin su presencia.

El mensaje que Majul le mandó a Jony Viale durante El Pase con Feinmann

El tiempo pasó, el conductor de +Voces asumió la responsabilidad y Feinmann no se volvió a quejar. Sin embargo, el pase de factura siempre está al alcance de la mano y, atento al intercambio del abogado con Viale, Majul no dudó en agarrar su celular y comunicarse con ellos.

Con una sonrisa pícara, Jony advirtió haber sido “amenazado por Majul” y luego leyó el mensaje que el periodista le había mandado. “Jony, hoy te denuncio. Vos interrumpís más que yo”, leyó. La cara de Feinmann se transformó y recordó el viejo episodio. “¿En serio te dijo eso? ¿Está medido?”, respondió con ironía.

Los dos protagonistas se rieron y Viale catalogó a sus interrupciones como “un desliz”. “Puede ser, puede ser”, contestó Feinmann mientras se reía. Una breve despedida de cara al comienzo del programa de Jonatan Viale concluyó con un irónico “saludos a Majul”, quien tendrá su revancha en el aire de su programa.

