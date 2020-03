"Lo debe haber arreglado la señora Cristina Fernández de Kirchner en Cuba", consideró el periodista sobre la posibilidad de que arriben médicos de ese país a la Argentina Fuente: Archivo

24 de marzo de 2020 • 12:34

"¿Hace falta que traigamos médicos cubanos ?", se preguntó esta mañana Eduardo Feinmann durante su programa Alguien tiene que decirlo por radio Rivadavia, mientras conversaba con el doctor Claudio Zin sobre los 4 mil estudiantes de medicina argentinos inscriptos como voluntarios para colaborar en la lucha contra el coronavirus.

"¿No sé dónde vamos a poner a los médicos cubanos? No me queda claro cómo es la historia. ¿Es cierto lo de los médicos cubanos? Lo leí en los diarios", se preguntó el conductor, y consideró: "Yo calculo que lo debe haber arreglado la señora Cristina Fernández de Kirchner en Cuba, ¿no? Pensando que ahí están los mejores médicos. ¿Hace falta que traigamos médicos cubanos?", insistió.

"No lo sé, porque me faltan datos del sistema de salud argentino, pero si vienen a colaborar, bienvenidos sean ", respondió el ex ministro de salud bonaerense.

"Yo les tengo miedo, te digo sinceramente, les tengo miedo. Porque a veces esos médicos se transforman en espías , como en Venezuela, es medio complicado, pero bueno, hagan lo que quieran", afirmó Feinmann.

"Eso es una posibilidad", dijo Zin en relación al espionaje de los médicos cubanos, y amplió: "No lo tuve en cuenta, pero sirven para trabajar en territorio. Tienen una concepción de la medicina social bastante más desarrollada que los argentinos, motivo por el cual en principio sirven, pero si vienen a espiar o no, esa es otra historia", concluyó el médico.