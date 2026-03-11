Lollapalooza 2026: la grilla completa de los artistas argentinos que se presentarán en el festival a partir del viernes

Paulo Londra, Soledad Pastorutti, Turf, Massacre, Ángela Torres y Ratones Paranoicos son algunos de los cantantes y bandas nacionales que participarán en esta edición
El Lollapalooza Argentina 2026 se lleva a cabo este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Se trata de uno de los festivales más importantes que cuenta con la presencia de artistas internacionales reconocidos. A su vez, le da espacio a varios artistas nacionales para subirse a sus escenarios.
En esta edición, uno de los headliners es Paulo Londra, un artista destacado de la escena del trap argentino. También participan otros cantantes y bandas nacionales con gran trayectoria, como es el caso de Soledad Pastorutti, Turf, Massacre y Ratones Paranoicos. Además, en su lineup cuenta con artistas emergentes de nuestro país: Ángela Torres, Yami Safdie, Six Sex, Saramalacara y Victoria Whynot son algunos ejemplos. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo se presentan para verlos en los tres días del festival, tanto de forma presencial o por streaming.
Todos los artistas argentinos que se presentarán en el Lollapalooza 2026
A continuación, estos son los artistas locales que formarán parte del festival este año, con su horario y escenario:
|Artista
|Día
|Horario
|Escenario
Mora Fisz
Viernes 13 de marzo
13.45 - 14.30
Samsung Stage
Jero Jones
Viernes 13 de marzo
13.45 - 14.30
Perry’s Stage
Tiger Mood
Viernes 13 de marzo
14.30 - 15.15
Flow Stage
Spaghetti Western
Viernes 13 de marzo
14.30 - 15.15
Alternative Stage
Victoria Whynot
Viernes 13 de marzo
14.45 - 15.30
Perry’s Stage
Militantes del Climax
Viernes 13 de marzo
16.00 - 17.00
Alternative Stage
Turf
Viernes 13 de marzo
22.15 - 23.30
Alternative Stage
Tobika
Sábado 14 de marzo
13.45 - 14.30
Samsung Stage
Paula Os
Sábado 14 de marzo
13.45 - 14.30
Perry’s Stage
Marttein
Sábado 14 de marzo
14.30 - 15.15
Alternative Stage
Imbermind
Sábado 14 de marzo
16.00 - 17.00
Perry’s Stage
Angela Torres
Sábado 14 de marzo
17.00 - 18.00
Samsung Stage
Soledad
Sábado 14 de marzo
18.00 - 19.00
Alternative Stage
Six Sex
Sábado 14 de marzo
18.30 - 19.30
Perry’s Stage
Paulo Londra
Sábado 14 de marzo
19.00 - 20.15
Samsung Stage
Reybruja
Domingo 15 de marzo
13.30 - 14.15
Samsung Stage
Ludmila Di Pasquale
Domingo 15 de marzo
13.30 - 14.15
Perry’s Stage
143LETI
Domingo 15 de marzo
14.15 - 15.00
Flow Stage
Ryan
Domingo 15 de marzo
14.15 - 15.00
Alternative Stage
Massacre
Domingo 15 de marzo
15.00 - 15.45
Samsung Stage
Yami Safdie
Domingo 15 de marzo
15.45 - 16.45
Flow Stage
Saramalacara
Domingo 15 de marzo
17.00 - 18.00
Perry’s Stage
Ezequiel Arias
Domingo 15 de marzo
19.30 - 20.30
Perry’s Stage
Ratones Paranoicos
Domingo 15 de marzo
22.15 - 23.15
Alternative Stage
La grilla completa del Lollapalooza Argentina 2026
Además de Paulo Londra, los principales headliners de esta edición del Lollapalooza Argentina son Tyler, The Creator; Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii.
El primer día contará con la presencia de Tyler, The Creator; Lorde, Peggy Gou, Turf, Turnstile, Danny Ocean, Katseye, DJO, entre otros. El cronograma del viernes 13 de marzo es:
En tanto, en el segundo día estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Marina, Ángela Torres, Soledad, TV Girl, Six Sex, entre otros. El cronograma del sábado 14 de marzo es:
En la jornada de cierre se destacan Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer y Massacre. El cronograma del domingo 15 de marzo es:
¿Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026?
Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.
Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.
