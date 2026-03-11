Lollapalooza 2026: la grilla completa de los artistas argentinos que se presentarán en el festival a partir del viernes

El Lollapalooza Argentina 2026 se lleva a cabo este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Se trata de uno de los festivales más importantes que cuenta con la presencia de artistas internacionales reconocidos. A su vez, le da espacio a varios artistas nacionales para subirse a sus escenarios.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

En esta edición, uno de los headliners es Paulo Londra, un artista destacado de la escena del trap argentino. También participan otros cantantes y bandas nacionales con gran trayectoria, como es el caso de Soledad Pastorutti, Turf, Massacre y Ratones Paranoicos. Además, en su lineup cuenta con artistas emergentes de nuestro país: Ángela Torres, Yami Safdie, Six Sex, Saramalacara y Victoria Whynot son algunos ejemplos. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo se presentan para verlos en los tres días del festival, tanto de forma presencial o por streaming.

Todos los artistas argentinos que se presentarán en el Lollapalooza 2026

A continuación, estos son los artistas locales que formarán parte del festival este año, con su horario y escenario:

Artista Día Horario Escenario Mora Fisz Viernes 13 de marzo 13.45 - 14.30 Samsung Stage Jero Jones Viernes 13 de marzo 13.45 - 14.30 Perry’s Stage Tiger Mood Viernes 13 de marzo 14.30 - 15.15 Flow Stage Spaghetti Western Viernes 13 de marzo 14.30 - 15.15 Alternative Stage Victoria Whynot Viernes 13 de marzo 14.45 - 15.30 Perry’s Stage Militantes del Climax Viernes 13 de marzo 16.00 - 17.00 Alternative Stage Turf Viernes 13 de marzo 22.15 - 23.30 Alternative Stage Tobika Sábado 14 de marzo 13.45 - 14.30 Samsung Stage Paula Os Sábado 14 de marzo 13.45 - 14.30 Perry’s Stage Marttein Sábado 14 de marzo 14.30 - 15.15 Alternative Stage Imbermind Sábado 14 de marzo 16.00 - 17.00 Perry’s Stage Angela Torres Sábado 14 de marzo 17.00 - 18.00 Samsung Stage Soledad Sábado 14 de marzo 18.00 - 19.00 Alternative Stage Six Sex Sábado 14 de marzo 18.30 - 19.30 Perry’s Stage Paulo Londra Sábado 14 de marzo 19.00 - 20.15 Samsung Stage Reybruja Domingo 15 de marzo 13.30 - 14.15 Samsung Stage Ludmila Di Pasquale Domingo 15 de marzo 13.30 - 14.15 Perry’s Stage 143LETI Domingo 15 de marzo 14.15 - 15.00 Flow Stage Ryan Domingo 15 de marzo 14.15 - 15.00 Alternative Stage Massacre Domingo 15 de marzo 15.00 - 15.45 Samsung Stage Yami Safdie Domingo 15 de marzo 15.45 - 16.45 Flow Stage Saramalacara Domingo 15 de marzo 17.00 - 18.00 Perry’s Stage Ezequiel Arias Domingo 15 de marzo 19.30 - 20.30 Perry’s Stage Ratones Paranoicos Domingo 15 de marzo 22.15 - 23.15 Alternative Stage

La grilla completa del Lollapalooza Argentina 2026

Además de Paulo Londra, los principales headliners de esta edición del Lollapalooza Argentina son Tyler, The Creator; Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii.

El primer día contará con la presencia de Tyler, The Creator; Lorde, Peggy Gou, Turf, Turnstile, Danny Ocean, Katseye, DJO, entre otros. El cronograma del viernes 13 de marzo es:

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

En tanto, en el segundo día estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Marina, Ángela Torres, Soledad, TV Girl, Six Sex, entre otros. El cronograma del sábado 14 de marzo es:

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

En la jornada de cierre se destacan Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer y Massacre. El cronograma del domingo 15 de marzo es:

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

¿Cómo ver en vivo el Lollapalooza Argentina 2026?

Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.

Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.