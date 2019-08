Eduardo Feinmann: "No me panquequeé, mi límite siempre es Cristina"

Feinmann volvió a atacar al kirchnerismo luego de criticar al Gobierno ayer por la caída en las PASO

13 de agosto de 2019 • 16:48

Eduardo Feinmann sorprendió a propios y ajenos ayer cuando, durante el editorial de apertura de su ciclo radial Feinmann 910 (La Red), criticó duramente al Gobierno por la contundente derrota que sufrió a manos del Frente de Todos.

El periodista, uno de los más vocales críticos de las políticas y los exfuncionarios kirchneristas, volvió a referirse al tema esta mañana y, si bien no retractó las duras frases que le dedicó al oficialismo, sostuvo que se mantiene firme en su militancia.

"Yo sé que hay mucha gente decepcionada conmigo porque fui muy duro ayer con la gente del gobierno. Yo no me pasé al chori y a los 500 mangos. No me panquequeé. Sigo defendiendo los valores de siempre, con cualquier gobierno", afirmó.

"Mi límite siempre es Cristina [Kirchner], que sigue siendo la jefa de una banda criminal -agregó-. No veo a una Cristina buena, siempre va a ser mala, malísima, la presidenta más corrupta de la historia argentina. La quiero ver presa y tomar champagne del pico cuando la vea".

Para Feinmann "el gobierno de los ladrones no tiene que volver nunca más". "El 47% de la gente la votó. A mí eso me da pena, pero es lo que hay. No puedo creer, sinceramente, que en este país se vote a una candidata con 12 procesamientos y siete pedidos de prisión".

"Quizás al 50% de los argentinos les gusta vivir con libertades limitadas, con cepo, con persecución a la prensa. Quizás a la gente le encanta, lo dijo en las urnas", cerró.