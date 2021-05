Eduardo Feinmann quiso abandonar el estudio tras escuchar a una diputada

Este jueves a la tarde, cuando Pablo Rossi y Eduardo Feinmann hacían el pase entre sus programas en LN+, este último periodista amenazó con abandonar el estudio luego de escuchar las declaraciones de la diputada nacional Cecilia Moreau. La legisladora había asegurado que, en las negociaciones por las vacunas de Pfizer, Perú y Brasil habían “cedido recursos naturales”. Al oír esta afirmación, Feinmann se puso de pie y amagó con irse del programa.

Feinmann abandonó el estudio tras las declaraciones de una diputada

“¡Volvé, Eduardo!”

Este jueves, en el habitual pase entre Pablo Rossi, conductor de Hora 17, y Eduardo Feinmann, que está al frente de El Noticiero de LN+, hablaban acerca de la situación de las vacunas en la Argentina, y específicamente se referían a las negociaciones entre el Gobierno nacional y ese laboratorio, que no llegaron a buen puerto.

En ese contexto, ambos periodistas mencionaron las declaraciones que había realizado la diputada nacional del Frente de Todos, Cecilia Moreau, sobre cómo habrían sido las negociaciones entre Pfizer y otros países latinoamericanos que sí obtuvieron esa vacuna.

La legisladora, que dialogó con un programa radial, dijo entre otras cosas que algunos países -ella mencionó a Perú y Brasil- habían debido “entregar sus recursos naturales” a cambio de la obtención de la vacuna.

Subidos a estas declaraciones, Feinmann y Rossi comenzaron un diálogo cargado de ironía por la calidad de la afirmación de Moreau. “Una tal Moreau, Cecilia, diputada, que dijo que Perú y Brasil, ‘se dice’ que entregaron patrimonios ¡A la miércoles! Perú, por ejemplo, habrá entregado el Cusco”, arrancó el conductor de El Noticiero, haciendo un acting.

“¿Perú habrá entregado el Machu Pichu?”, preguntó Rossi. “El Machu Pichu”, repitió Feinmann, mientras hablaba en voz baja, como si estuviera diciendo un secreto. “Brasil, el Amazonas”, agregó el conductor de Hora 17. “Sí, y el Pan de Azúcar”, replicó su colega, siempre en voz baja, para risa de todos.

“El Cristo Redentor”, sumó Rossi. “Y también -agregó Feinmann- hay una playa paradisíaca que le entregó Brasil a Pfizer donde van a ir los dueños de Pfizer a pasar todos los veranos con la familia. La entregaron también para el directorio de Pfizer”.

“¡Qué crápulas!”, cerró Rossi. Inmediatamente después ambos presentaron las declaraciones de Cecilia Moreau realizadas en Radio con vos. Allí se escuchó la voz de legisladora que decía: “En América Latina, en los países donde hay acuerdo con Pfizer lo que trascendió incluso en los medios internacionales, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar los recursos naturales en algunos casos”.

Ante la repregunta del periodista Reinaldo Sietecase, la diputada Moreau afirmó: “Perú tuvo que (no conozco los contratos). Se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que fueron contratos muy complicados”.

Cuando finalizó el tape de la diputada, al regresar al estudio de LN+, se vio a un Feinmann muy irritado, que decía “No, no, chau”, mientras se levantaba de su silla y saludaba atrás de cámara. “Chau, maestro”, saludaba el periodista a alguien que no se veía en pantalla.

“¡Volvé!”, le pidió entonces Rossi. “Alguien tiene que conducir”, agregó el doctor Claudio Zin, panelista de El Noticiero. “Quedate, Eduardo, quedate. Volvamos”, le gritó otra vez Rossi.

Finalmente, Feinmann regresó a su asiento, y una vez acomodado, hizo una reflexión: “Yo te digo: estamos gobernados por esta gente ¿Ustedes se dan cuenta? Estamos gobernados por las Cecilias Moreaus de este país, del mundo, de la vida”.

