Sebastián Vignolo volvió a arremeter contra Miguel Ángel Russo: “Quítese el miedo”

El conductor de “ESPN F90″, Sebastián Vignolo, volvió a cruzar al entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, y le hizo un pedido especial.

“Por tener miedo a perder, terminó perdiendo, y no siendo lo que puede llegar a ser. El primer mensaje que le doy al entrenador es: Russo, quítese el miedo. No traslade más miedo. Boca puede ganarle a cualquiera. Usted dirige a Boca, no tenga más miedo. (...) Los miedosos chocan a 20 en una esquina”, ejemplificó el “Pollo”.

Luego, Vignolo le pidió a Russo que “no juegue más a la retranca”: “Hoy, Boca esta para plantarse de igual a igual. (...) No tenga miedo a perder, porque el que tiene miedo a perder, pierde”.

Además, el animador le solicitó al director técnico de 65 años que se muestre “seguro”, que le de “confianza al equipo”, que “reitere las formaciones”, y que “si tiene que dejar tres delanteros sueltos”, que lo haga: “Si pierde el miedo a perder, termina ganando mucho más de lo que pierde. Después, si le gusta o no, es cuestión de piel. Así y todo, en resultados, Boca a esta altura hizo más que River”, agregó.

Finalmente, el periodista deportivo comparó el rol del entrenador con sus jugadores con el de los pasajeros con una “azafata” cuando se mueve el avión: “A veces, quiso hacer la plancha cuando tenía que darle. No guarde más para mañana, gástelo hoy. Dirige Boca. (...) ¿Cree que le tienen miedo? Lo que pasa es que se le fueron animando”, consideró Vignolo, justo el día después que el conjunto xeneize clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras derrotar por 3 a 0 a The Strongest.

LA NACION