El ácido reproche de Malena Pichot sobre el discurso de Lali Espósito contra el acoso: “No es real”

escuchar

Lali Espósito conserva España como su segunda casa, donde suele realizar giras, rodajes y viajes frecuentes. La semana pasada, se viralizó un video de una entrevista en El Hormiguero (Antena 3), que pertenece al prime time de la televisión de ese país. En diálogo con su conductor, Pablo Motos, la argentina difundió un contundente mensaje contra el acoso. Pero poco después, la actriz y referente feminista Malena Pichot criticó sus palabras y argumentó que se trató de un momento “preparado”, algo por lo que la señalaron en las redes sociales.

El presentador reprodujo un audio de uno de los espectadores del programa, que relató una situación con su vecina: “Estoy enamorado de Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, expresó el joven.

Lali Espósito contestó mensajes en vivo en un programa y cruzó fuerte a uno: “Sos un acosador”

La cantante fue contundente con su respuesta: “Realmente pienso que está buenísimo que mandaras este mensaje, porque nos regalas a todos el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Se jacta de ganar el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”.

Malena Pichot criticó a Lali Espósito por sus palabras en El Hormiguero.

Estas palabras, que se ganaron el aplauso del público, fueron reproducidas en el programa de Malena Pichot, Furia Bebé (Futurock), que conduce junto a Danila Saiegh y Vanesa Strauch. La comediante afirmó: “Me da mucho cringe el audio, pero ponelo. Dice lo que tiene que decir, como: ‘Vos sos un acosador. Qué terrible’. “Además Raúl se llama, justo, un nombre de machirulo. Para mí, el mensaje no es real”, apuntó.

La protagonista del monólogo Estupidez compleja (Netflix) agregó: “Se acabaron las noticias de Lali, por favor. Parece que estaba todo el mundo muy emocionado con esto [su discurso en El Hormiguero]. Nosotras lo estamos diciendo hace 20 años y nadie nos festeja nada. Nunca jamás en la vida. Nos festejan nuestras oyentes hermosas. La verdad es que nosotras no lo decimos tan amablemente”.

Las críticas en las redes sociales

Las usuarias de las redes sociales salieron en defensa del discurso de Lali Espósito y criticaron el señalamiento de Pichot. “Habría que explicarle a Malena que tal vez la razón por la que habla de feminismo hace años y nadie le festeja es porque ella misma después es abiertamente agresiva con otras mujeres y descalifica a cualquiera que no piense o se comporte como ella”, apuntó una.

Las usuarias de las redes sociales señalaron a Pichot por sus críticas a Lali. Twitter: @jxstacrazylady

“Me llama la atención cómo a algunas siempre les importa que las reconozcan a ellas más que al mismo feminismo y su mensaje. Pichot ataca a Lali solo porque con lo que dijo fue más reconocida”, destacó otra.

El cruce entre Lali Espósito y Malena Pichot en 2011. Twitter

Además, una usuaria rescató un cruce que tuvieron ambas artistas en Twitter en 2011. En él, ante una publicación que Pichot eliminó, Espósito apuntó: “Te confundís. El intento de humor bardeando a otros no es el mejor. Besos”. A lo que la comediante respondió: “Disculpame si te ofendí. Todos ustedes tienen la voz muy parecida a los de Jugate Conmigo en 1993. Puedo estar confundida”.

LA NACION