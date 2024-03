Escuchar

A menos de dos meses de haber confirmado su romance, Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron. En medio de distintas versiones que circularon, entre las que se hablaba de celos e infidelidades, la cordobesa finalmente rompió el silencio y contó toda la verdad sobre la ruptura con el cantante mexicano.

Mariela Sánchez reveló el motivo por el que se separó de Cristian Castro (Foto: captura TV)

El lunes 4 de marzo, la mujer de 42 años recibió el móvil de Intrusos (América TV) afuera de su inmobiliaria y respondió las preguntas de Florencia de la V, quien se mostró sorprendida, ya que la última vez que habían hablado fue en el ciclo de espectáculos, cuando estaba muy enamorada del hijo de Verónica Castro. “¿Qué cambió?”, indagó la conductora y ella contestó: “Lo dice Cristian en una nota y es muy claro, la vida del artista es muy complicada. Dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él”.

Y siguió: “Yo estuve con él 45 días, tengo 42 años. En esto, hay que quedarse con lo lindo de lo vivido. La verdad que esto me da mucha vergüenza y le estoy dando la nota a Pablo (Layus) porque nos acompañó en cada momento; yo no voy a salir en ningún lado más que acá, porque estoy agradecida por el trato. Todo el mundo me conoce como laburante”.

Ante la información que había trascendido, la cual indicaba que la separación en México había sido por una cuestión de celos, Layus le preguntó si era celoso. “Él tiene celos como cualquier persona y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme”, aseguró.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron Instagram: cristiancastro

Por su parte, la periodista Karina Iavícoli insistió en que se los veía muy bien juntos, que parecía que ella había llegado a la vida de él para acompañarlo y juntos se complementarían muy bien. “Yo puedo hablar por mí y yo siempre miré para adelante en esta relación, yo nunca me fijé de lo que me mandaban o de lo que lo acusaban”, expresó. Al escucharla, la panelista le preguntó por qué lo cuidaba tanto y si existe la posibilidad de una reconciliación.

“No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí, tuvimos una discusión fuerte a lo último, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”, aseguró, dando a entender que se había puesto celoso por una foto que ella tenía con un amigo, el cual considera como hermano.

Cristian Castro el día que le había presentado su novia cordobesa a su mamá https://www.instagram.com/cristiancastro

Y completó: “Frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022, porque son las historias que arma iCloud, no puedo sostener que piense que tengo una relación con alguien que no”.

La actual situación del cantante y la empresaria parece ser una historia de otros, ya que cambió considerablemente. Semanas atrás, la pareja compartía imágenes de sus vacaciones a finales de enero en Punta del Este, del emotivo momento en que la joven argentina conoció a su suegra, Verónica Castro, o de sus festejos por el día de San Valentín, el pasado 14 de febrero. Sin embargo, todo eso es parte del pasado.