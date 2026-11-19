Matías Martin suele utilizar sus redes sociales para mostrar su trabajo en Todo pasa, el programa radial que conduce en Urbana Play. Sin embargo, a pocos días de despedir el 2026, decidió organizar un viaje junto a su hijo menor, Alejo. El joven de 18 años es producto de su relación amorosa con Natalia Graciano, de quien se separó en 2023.

El destino elegido para visitar fue Barcelona, donde, además de volver a pasear por sus calles, recorrer la Sagrada Familia y admirar las majestuosas obras de Gaudí, también aprovecharon para componer música, tener charlas profundas sobre la vida, admirar la infinidad del mar Mediterráneo y ver obras teatrales en auge como el musical Six.

Padre e hijo caminando por las calles catalanas (Foto: Instagram @matiasmartin)

En una galería de fotos compartida en su cuenta de Instagram oficial, el conductor dejó algunos de los mejores momentos de sus paseos y, al pie de la publicación, le dedicó unas sentidas palabras a su hijo, quien recién comienza a caminar los primeros pasos de la adultez. “Jornadas catalanas que acarician el alma y sacuden el corazón. Todo es risa y asombro. Y charla profunda y sincera”, reveló sobre la relación de confidentes que mantienen como padre e hijo.

“Conectados, construyendo las historias que les vas a contar a los tuyos después de un año que no fue fácil. Nos lo merecemos. ¡Salud!“, concluyó. A lo que el joven le respondió: ”¡Increíble!“. Rápidamente, el posteo se volvió viral con decenas de mensajes de los seguidores del periodista que le desearon un buen fin de año, luego de haber transitado un 2025 envuelto en algunas polémicas, luego de separarse de Victoria De Masi y tras haber protagonizado algunos enfrentamientos mediáticos.

Matías Martin mostró algunos de los mejores momentos junto a su hijo en Instagram (Foto: Instagram @matiasmartin)

Quien también comentó la publicación fue Natalia Graciano, su expareja y madre de Alejo, quien le dijo a su pequeño: “Te amo”. De esta forma, la modelo dejó en evidencia que, pese a las diferencias que la distanciaron de Matías, sigue manteniendo un buen diálogo por el bienestar de sus hijos.

El libro que recomendó Matías Martin desde sus vacaciones

Los libros son un gran salvavidas para escapar de la realidad. Es por eso que desde sus vacaciones, Matías Martin decidió recomendar una obra de investigación que se encuentra acompañándolo en sus tiempos libres. Se trata de El secreto de los sobrevivientes de Javier Sinay. El mismo intenta recopilar los hechos que se sucedieron previo al accidente fatal del vuelo que llevaba al plantel de Chapecoense a la final de la Copa Sudamericana.

La recomendación de Matías Martin para leer (Foto: Instagram @matiasmartin)

“Enganchadísimo con este libro”, resumió su interés por conocer los pormenores de la tragedia ocurrida hace 10 años, el 28 de noviembre de 2016.