El angustiante relato de un ex Gran Hermano que vivió el terremoto de 7,7 en Panamá

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre, con un saldo de 27 heridos, escuelas dañadas y evacuaciones masivas ante la amenaza de réplicas. En medio de la emergencia que paralizó a la capital, el exparticipante de Gran Hermano 2011, Martín Anchorena, experimentó el angustiante momento en carne propia junto a su pareja, Constanza Pérez.

Martín Anchorena junto a Constanza Pérez, con quien vive en Panamá (Foto: Instagram/@martinanchorena)

Instalado desde hace más de diez años en Ciudad de Panamá, donde se desempeña como piloto de una aerolínea comercial, el recordado finalista de la edición que consagró a Christian U utilizó sus redes sociales para documentar el minuto a minuto de la secuencia. Lo que comenzó como un día de relax en la piscina del edificio derivó en horas de incertidumbre y temor.

Martín Anchorena mostró cómo vivió el sismo en Panamá, donde está radicado hace diez años (Foto: Captura Instagram(@martinanchorena)

Desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 63.000 seguidores, compartió un carrete que dejó ver una primera imagen con una vista paradisíaca. “Antes del terremoto”, escribió. Poco después, compartió una postal de la bahía para llevar tranquilidad: “Terremoto de 7,7 en Panamá; gracias a Dios estamos bien”.

Con el correr de los minutos, sumó una profunda reflexión personal: “Vivan que de un momento a otro, las prioridades cambian, todo cambia”. Finalmente, agradeció el afecto recibido con otro mensaje: “Solo paso a dar las gracias a Dios y a todos los que se preocuparon; estamos bien, Dios es grande, muy grande”.

Por su parte, Constanza Pérez mostró los estragos materiales en el edificio, donde cayeron trozos del revestimiento del piso. “Martín y yo estamos bien y aguardando el ok de los bomberos para poder subir”, detalló en una historia. Frente al pánico generalizado en las calles, anunció la drástica determinación familiar: “Toca armar las valijas y volver a Argentina mañana mismo”.

Así quedó el edificio en el que vive Martín Anchorena junto a su novia en Panamá (Foto: Instagram/@coni.perezz)

La calma tardó en llegar debido a las constantes réplicas. “Ya de nuevo en el departamento. No voy a mentir que tengo un poquito de miedo, pero sé que todo va a estar bien”, relató Pérez. Sin embargo, la noche trajo nuevos temblores y obligó a un cambio de planes: “Abortamos misión, bajamos a lo de nuestros amigos en el piso 9 porque siguen las réplicas”.

Constanza Pérez, la novia de Martín Anchorena, compartió su preocupación con sus seguidores (Foto: Captura Instagram/@coni.perezz)

En la madrugada, un nuevo movimiento sísmico de 6,2 renovó el estado de alerta. “Se acaba de sentir otra réplica de 6,2. Hoy se duerme con ropa y con la mochila en la puerta. Que se termine ya, se siente eterno aunque sean solo segundos”, concluyó.