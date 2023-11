escuchar

Hace algunos meses, Sofía “Jujuy” Jiménez se vio vuelta en un escándalo del corazón, cuando se enteró por redes sociales que su por entonces pareja, Bautista Bello, le había sido infiel. Todo sucedió cuando la modelo se encontraba en el exterior, participando de la edición internacional del programa de supervivencia, The Challenge.

Ahora, con todo eso en el pasado y lista para volver a enamorarse, fue invitada al casamiento de Sol Pérez, quien fue su compañera en la edición nacional del mencionado reality. Allí se la vio muy cerca de otro hombre. Fue la periodista e investigadora de los famosos, Juariu, quien contó todo lo acontecido en la boda de la panelista.

“Contá chismes sobre levantes en el casamiento de Sol”, le pidieron sus seguidores en una cajita de preguntas en Instagram. “Sofía ‘Jujuy’ Jiménez empezó a seguir a Bauti Amadeo y Bauti la empezó a seguir a ella. Él es muy amigo de Guido, el marido de Sol”, contó.

Bautista Amadeo es conocido en el mundo del espectáculo, ya que fue pareja de varias famosas, entre las que se encuentran Nicole Neumann, Amalia Granata y Agustina Scioli. Él trabaja para la del marido de Sol Pérez. Además, es amigo de Pico Mónaco y Nacho Viale.

“Él era muy chiquito, le gustan las viejas, yo tenía 34, y el 22, 23, y también salió con Agustina Scioli”, dijo Amalia Granata en 2019 durante una edición de LAM. En ese entonces, Lourdes Sánchez le envió un mensaje a Yanina Latorre y Ángel De Brito lo leyó en el aire: “Ese Bauti Amadeo me tiraba los perros antes, es un pesado”.

Por su parte, la relación con Nicole Neumann habría comenzado a partir de un intercambio de mensajes de Instagram, actividad que, según las panelistas de LAM, es habitual en el joven. “Él empezó a escribirle a las amigas de Nicole. Nació el amor cuando empezaron a escribirse por Instagram. La amiga le avisó ‘buscá a este’ y ahí lo vio. Fueron a comer a un lugar. La semana pasada fueron a tomar algo y tengo la foto”, contó Yanina en su momento.

Al joven ahora se lo vio intentando acercarse a la recién separada Sofía “Jujuy”. Juariu también reveló que los famosos se comenzaron a seguir en redes sociales y que, previo al casamiento, no lo hacían.

La reacción de Sofía “Jujuy” Jiménez al enterarse que su exnovio le habría sido infiel con más de una mujer: “Me shockeó”

El junio pasado, Sofía “Jujuy” Jiménez se vio confrontada con devastadoras noticias gracias a la viralización de una foto en redes sociales. La imagen revelaba que su entonces novio, Bautista Bello, le había sido infiel en un boliche en Brasil. Aunque la pareja puso fin a su relación tras este escándalo, recientemente, la modelo conoció la historia detrás de las comprometedoras imágenes.

A pesar de vivir un momento de armonía tanto en su carrera como en lo personal, Jujuy experimentó un giro impactante en su vida. Mientras disfrutaba de unas vacaciones en Europa después de participar en un proyecto televisivo en Croacia, su novio la llamó para explicarle que la foto que circulaba era el resultado de una trampa. Fue en ese instante cuando vio la imagen: Bautista Bello besando a otra mujer en un boliche en Brasil, donde él estaba con amigos antes de reunirse con ella en España.

De inmediato, Jujuy compartió su perspectiva, expresando que, con el tiempo, cree que su exnovio le hizo un favor al poner fin a la relación. “A mí esto me afectó profundamente. Una infidelidad, un beso, puede suceder. En ese momento, habíamos terminado porque sentía cosas que no me cuadraban, no estaba contenta. Luego, me fui de viaje, y al regresar, él volvió con algún resentimiento o enojado... No sé, la verdad”, concluyó.