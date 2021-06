El bailarín de Mariana Genesio Peña reveló que trabajaba en el servicio de inteligencia de la Policía bonaerense

El bailarín de la actriz Mariana Genesio Peña en Showmatch: La Academia, Rodrigo Jara, reveló este jueves en televisión que fue parte del servicio de inteligencia de la Policía bonaerense y su trabajo, en parte, era infiltrarse en manifestaciones.

Invitado junto a su compañera al piso de Los Ángeles de la Mañana, el artista contó cómo sobre su pasado antes de ser parte del programa que conduce Marcelo Tinelli. “Fui albañil y policía. Lo cuento como algo normal porque fue parte de mi vida. Empecé de grande a bailar, a los veinte, como un hobby. Era policía y trabajaba en el servicio de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires”, expresó.

Y continuó: “En ese momento la división se llamaba Prevención del Delito porque la palabra ‘inteligencia’ no estaba bien vista y le cambiaron el nombre. Trabajaba de civil, tenía barba, arito, pelo largo, te dejaban tener tatuajes. Cuanto menos parecieras policía, mejor”.

Asombrado, el conductor y jurado de La Academia Ángel De Brito le preguntó: “¿Eras un infiltrado?”. Inmediatamente, Jara respondió: “Claro, cuando entré a trabajar en la Policía había explotado el tema de los piquetes, en 2006. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en las manifestaciones para ver qué era lo que querían y cuánto tiempo se iban a quedar, si se iban a ir a otro lado y quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La Plata, donde está la Superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía”.

Además, comentó que en aquellas manifestaciones él estaba armado. “Tenía todo el tiempo el arma reglamentaria, pero nunca tuve que usarla. El trabajo estaba bárbaro. Muy bueno de verdad”, agregó.

Por otra parte, Jara dijo que trabajó también en el caso de una exbailarina de Showmatch, a la que le habían quemado la cara con ácido. “Participé en la búsqueda del exnovio que, de hecho, lo habíamos encontrado después de muchas investigaciones, pero por cuestiones burocráticas de una orden de detención quedó libre”, explicó.

“El trabajo era muy interesante. Lo que hizo que me fuera de la fuerza es todo lo que rodea eso. No coincidía con mi forma de pensar. Cuando ya empezás a no pertenecer a un lugar, no sos feliz donde estás es mejor irte”, concluyó.

LA NACION

