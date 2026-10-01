El bautismo de Alaia: los detalles de la ceremonia íntima de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebraron el bautismo de su hija Alaia en una ceremonia religiosa celebrada en la Argentina. La pareja, que reside en Inglaterra debido a los compromisos deportivos del mediocampista, aprovechó la reciente estadía del jugador en el país para concretar el sacramento junto a sus familiares y amigos íntimos. El encuentro ocurrió pocos días después del primer aniversario del nacimiento de la niña, ocurrido el 22 de septiembre de 2025.

La ceremonia tuvo lugar dentro de un templo, un espacio decorado con columnas, bancos de madera, candelabros y arreglos florales que aportaron una estética sobria al momento. Los padres de la pequeña eligieron una paleta de colores uniforme para los invitados, lo cual definió un código de vestimenta basado en tonos blancos y beige. Alexis Mac Allister vistió una camisa blanca con pantalón beige, mientras Ailén Cova lució un traje blanco y Alaia llevó un vestido de tonalidades claras. Esta uniformidad visual también caracterizó las fotografías grupales tomadas en el interior de la iglesia, frente al altar y junto a la pila bautismal.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova concretaron el sacramento junto a sus familiares y amigos íntimos Instagram (@ailencova)

Como padrinos de la niña, la pareja seleccionó a Brina Cova, hermana de Ailén, y a Nicolás Forastiero, amigo cercano de Alexis. Los padrinos manifestaron su emoción a través de las redes sociales tras la culminación del rito. Brina Cova expresó: “Qué privilegio ser tu madrina. Te amo, Titi”. Por su parte, Nico Forastiero definió la experiencia como una de las jornadas más importantes de su vida, al destacar: “De los días más increíbles de nuestras vidas, inolvidable”.

La participación de la familia directa resultó central en el evento: entre los asistentes se encontraron Silvina Riela y Carlos “Colo” Mac Allister, padres del mediocampista de la selección nacional, quienes acompañaron a la pareja y a su nieta durante el rito religioso. El comportamiento de la pequeña Alaia captó la atención de los presentes, debido a que se mostró sonriente y tranquila durante toda la ceremonia, sin episodios de llanto al recibir el bautismo.

Brina Cova y Nicolás Forastiero fueron elegidos como los padrinos de Alaia Mac Allister Instagram (@ailencova)

Esta reunión familiar sucedió en el marco de la presencia del jugador en el país, motivada por la triple jornada de amistosos del seleccionado argentino, primero lo que fue 4 a 0 ante Bolivia en Córdoba y luego por duplicado en el estadio Monumental. La pareja optó por mantener la celebración bajo un formato privado, lejos de despliegues masivos o públicos. Las imágenes del evento, compartidas por Ailén Cova, permitieron observar los distintos momentos del rito y la cercanía del círculo íntimo, en contraste con la fiesta de cumpleaños más festiva y decorada con globos que la familia organizó días antes.

La elección de este sacramento marca una nueva etapa en la vida de Alaia, tras el primer año transcurrido desde su nacimiento. La pareja prefirió no añadir mensajes extensos a las postales del bautismo, las cuales hablaron por sí mismas sobre el carácter íntimo de la jornada. Este evento consolida la faceta privada de la familia de Mac Allister y Cova, que elige compartir solo algunos aspectos de su vida personal con sus seguidores.