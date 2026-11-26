Pablo “el Chato” Prada vivió un muy mal momento durante el fin de semana cuando intentaron estafarlo haciéndose pasar por una de las personas más importantes de su vida: Julián, su hijo mayor. El productor relató cómo fue la llamada telefónica que recibió mientras dormía y los tensos minutos que pasó hasta que pudo comunicarse con él y corroborar que se encontraba bien. “Me asustó un montón”, reconoció.

Las estafas telefónicas son cada vez más frecuentes y, si bien algunas personas logran reaccionar a tiempo, otras, lamentablemente, terminan brindando sus datos y se convierten en víctimas de un robo. En reiteradas ocasiones, Prada recibió esta clase de llamadas, pero lo que ocurrió el fin de semana terminó afectándolo profundamente. El sábado 21 de noviembre a las 6 lo llamaron, pero no atendió. Su celular volvió a sonar y advirtió que era un número desconocido.

El Chato Prada contó que intentaron estafarlo haciéndose pasar por su hijo (Foto: Instagram @elchatoprada)

“Atiendo y me dice: ¡Pa, me entraron, me empezaron a pegar, me ataron, estoy desesperado!”, relató Prada en la emisión del miércoles en Desayuno Americano (América TV). “Pensaba que era mi hijo y la verdad que me di cuenta a los 20 segundos de que él me hubiese dicho de otra manera”, explicó. Mencionó que la persona que lo llamó usó la palabra “pa” una sola vez, lo cual le dio el pie para reconocer que no era Julián quien lo llamaba.

De todas maneras, la situación le generó una extrema preocupación. “Me asusté. Inmediatamente le corté y llamé a mi hijo. No me atendió, cosa que me asustó un montón”, se sinceró. A partir de esto, decidió comuinicarse con Guadalupe, la pareja de Julián, pero tampoco obtuvo respuesta, dado que era fin de semana y muy temprano en la mañana.

El productor junto a sus tres hijos, Julián, Florencia y Valentín (Foto: Instagram @elchatoprada)

En medio de la desesperación, su hijo le devolvió la llamada. Le aseguró que estaba bien y, al advertir su preocupación, intentó calmarlo. “Esos minutos fueron interminables”, dijo, al reflexionar sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

“El de la madrugada me agarró medio dormido. Más o menos me di cuenta rápido”, advirtió, y es que, aunque afortunadamente reaccionó a tiempo, durante el fin de semana recibió otros dos intentos de estafa. Al día siguiente lo llamaron por WhatsApp a las 8 de la mañana y rápidamente cortó. Sin embargo, el martes temprano volvieron a llamarlo a través de la aplicación, pero la foto de perfil del número en cuestión tenía el logo de una empresa de correo. Si bien dudó, atendió y la persona del otro lado de la línea lo llamó por su nombre.

“Me dice: ‘Señor Prada, tenemos un paquete de entrega’. Ahí me acordé de algo que vi por TikTok de un cordobés que lo gastaba a un estafador. Entonces lo empecé a gastar. Le digo: ‘Qué suerte, voy a recibir un paquete, qué alegría’”, contó el productor. Una vez más reaccionó a tiempo, aunque lamentó el hecho de haber estado solo en ese momento y no haber podido grabar la conversación. “Se dio cuenta de que lo estaba ninguneando y me empezó a putear de una manera muy violenta”, reveló sobre la reacción del estafador.