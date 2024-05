Pablo ‘el Chato’ Prada y Federico Hoppe contaron por qué ya no trabajan más juntos: “Son momentos”

Escuchar

En las últimas semanas, surgieron muchos rumores respecto a la relación laboral entre Pablo ‘el Chato’ Prada y Federico Hoppe. La exitosa dupla se separó en medio de especulaciones de conflictos y malas relaciones. El jueves en LAM (América) barajaron el que pudo haber sido uno de los motivos por los cuales tomaron caminos separados. Los protagonistas de la historia, por su parte, salieron a aclarar los tantos y dieron sus propias versiones. No solo hablaron de su “divorcio”, sino también de su vínculo actual y su presente laboral.

“Se habló mucho del ‘Chato’ Prada y Federico Hoppe. ‘Qué Tinelli echó al Chato’, ‘Que Hoppe no sé qué cosa’. Lo único que pasó realmente es que se terminó Dabope, pero es noticia vieja porque fue el año pasado. El ‘Chato’ ya no está más en la productora teatral, está por su lado”, expresó Ángel de Brito el jueves en LAM. En este sentido, en el programa explicaron que actualmente Prada está en LaFlia y en América, mientras que Hoppe continúa con la productora teatral y sigue en LaFlia.

Federico Hoppe, Marcelo Tinelli y Pablo 'Chato' Prada (Foto: Instagram @hoppefede)

“Lo más raro me parece la separación de Dabope, no que Marcelo hago una cosa con uno o con el otro”, reparó Yanina Latorre y en la misma línea analizó cuál pudo haber sido uno de los condicionantes del quiebre en el vínculo. “Si sé que el problema fue un poco el acompañamiento a los artistas. [Martín] Bossi se habría quejado del ‘Chato’ porque cuando termina el teatro, lo típico ‘acompañame a comer; venime a ver todos los días’ y Prada es medio de pocas pulgas para eso. Y Hoppe para eso es más condescendiente, es más acompañador y era el que más iba con Bossi”. En este sentido, remarcó: “Bossi fue el que le habría llenado la cabeza a Hoppe”.

Federico Hoppe habló de su “separación laboral” de ‘Chato’ Prada

Pero, en medio de todas las especulaciones -y aunque en LAM dieron cuenta de que la “separación laboral” se dio el año pasado- ahora los protagonistas salieron a aclarar los tantos. En el ciclo que conduce De Brito compartieron, primero, la palabra de Federico Hoppe.

“El ‘Chato’ es alguien que yo quiero mucho y con quien tenemos una hermosa historia. La verdad no hay mucho más que eso, por eso no soy de salir a aclarar, pero se trata de alguien que quiero y está todo más que bien”, enfatizó el productor y aclaró que “nunca estuvieron peleados” y que todo tiene que ver con “algo estrictamente laboral”, ya que a nivel personal “está todo bien”.

“Laburamos mucho tiempo juntos y ahora no y no por eso significa que esté mal con él en absoluto. Se habló y está todo súper claro”, indicó Hoppe y se refirió a la “responsabilidad” de trabajar en dupla: “Nosotros acostumbrábamos a todos a que fuésemos dos en el lugar donde siempre hubo uno. Pero, esa fue nuestra manera, a nosotros nos dio muy buen resultado y la verdad que trabajamos muy bien. Siempre que él necesite algo de mí, voy a estar y siento lo mismo de él para conmigo”.

“Yo fui muy claro con el ‘Chato’ y él entendió por qué planteé esto. Y los motivos, la verdad, quedan entre él y yo. Lo sigo considerando un amigo y lo sigo queriendo como siempre. Desde ese lugar nada cambió. El tema es que no estamos afrontando juntos los proyectos”, aseveró el productor.

Hoppe y Prada ya no trabajan más en la productora teatral, solo comparten el trabajo en LaFlia

En este sentido, fue consultado por la opinión de Marcelo Tinelli respecto a la “separación laboral”. Comentó que se reunieron los tres a hablar, pero que Prada, “quien tenía que saber esto”, ya estaba al tanto. En cuanto al conductor, dijo que le agradeció “la sinceridad”, no obstante, aclaró que los motivos solo quedaron entre él y Prada.

Pablo ‘Chato’ Prada contó cómo está su relación con Federico Hoppe

“No hay pelea, no existe la pelea”, aseveró Pablo Prada en diálogo con LAM, momentos después y se refirió al distanciamiento laboral con su compañero de producción: “Fede por ahí no quería hacer tanta tele, también son momentos. Yo sigo con la tele, él con el teatro y está haciendo las cosas del streaming”.

En cuanto a su salida de Dabope - productora que conformaba con Ezequiel Corbo y Federico Hoppe - Prada explicó: “Hay tiempos de la vida. Yo soy papá de un nene chiquito - Valentín, fruto de su relación con Lourdes Sánchez - y estuvimos mucho tiempo juntos y la verdad no podía estar abocándome al 100%”. En este sentido dijo que le dedica mucho tiempo a LaFlia y no había espacio para ambas cosas.

“Las cosas son así. La vida continua y seguimos trabajando de alguna manera ligados a proyectos que tienen en común con LaFlia”, indicó Pablo y al mismo tiempo se sinceró y dijo que “se extraña el día a día, esa cosa de las reuniones comunitarias con todos. Porque la mesa era Fede, Chato y todo el equipo de producción y hoy estoy yo solo con todo el equipo de producción”. Con respecto a su relación con Hoppe aseguró que “jamás hubo discusiones fuertes” ni ningún tipo de ofensas. Incluso dijo que se cruzan en la productora y además esta semana se reunieron con Corbo en un café.

Por último, enfatizó, una vez más, en que, durante la vida, las prioridades cambian. “A mí me pasó que cuando arranqué en VideoMatch mis hijos mayores eran muy chiquititos y me perdí un montón de cosas. Hoy que me agarra más veterano con un nene de siete años, y poder compartir unas vacaciones, o llevarlo a básquet y... no me quiero perder esas cosas”.

