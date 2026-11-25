En medio del furor mundial por la confirmación de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, una de las principales estrellas de Marvel reveló que no lo dejaron audicionar para el papel por una cuestión de edad. Según reveló Charlie Cox en diálogo con Virgin Radio UK, con motivo de estar próximo a cumplir los 44 años, ni siquiera le dieron la oportunidad de presentarse para el papel, algo llamativo al tener en cuenta que el elegido tiene 40.

Durante la entrevista, Cox se encargó de contar cómo recibió la noticia: “Para ser completamente justo, del grupo de amigos que tenemos, Rob es probablemente al que menos conozco. Es un hombre muy ocupado. Qué carrera tan increíble se ha forjado ese tipo”. Así, comenzó por elogiar al actor que viene de participar de éxitos mundiales como Mickey 17, The Drama, La Odisea y Primetime, entre otras.

Robert Pattinson fue el elegido para interpretar al nuevo James Bond

“Algunas de las cosas que ha hecho, trabajó con directores que se convirtieron en enormes, enormes, enormes autores que, cuando trabajó con ellos, eran tal vez su primera película o cosas así. Una carrera simplemente increíble”, continuó el intérprete de Daredevil. Luego, a la hora de referirse a quiénes creía que podían tener el papel antes que Pattinson, afirmó: “Pensé que iba a ser Jack Lowden. O tal vez Callum Turner”.

Una vez que mencionó estos nombres, llegó el momento de su revelación: “¿Puedo decir algo? Pedí hacer una audición para eso. ¿Sabes lo que me dijeron? ‘Muy viejo’... ¡Rob tiene mi misma edad! Tiene 40 años, ¿cómo 44 es ser muy viejo?”. Con esto, hizo referencia a que cumplirá los 44 el próximo 15 de diciembre, motivo que lo habría limitado para poder convertirse en el nuevo James Bond.

Con su interpretación de Daredevil, Charlie Cox se convirtió en uno de los favoritos de los fans

Para finalizar, cuestionó al entrevistador, quien le comentó que Robert Pattinson llega para “salvar a la franquicia”. Al respecto, Charlie Cox señaló: “¿Salvar? ¿Por qué necesita ser salvado? Tengo que decir que Daniel Craig hizo un trabajo brillante”. Según se puede observar en portales especializados, entre las cinco películas donde actuó Craig hubo un costo aproximado de US$1.050 millones, mientras que recaudaron cerca de US$3.970 millones, lo que se traduce en un éxito total.