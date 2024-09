El conmovedor mensaje de Cris Morena a 14 años de la muerte de Romina Yan: “Aprendí a sentirte”

Escuchar

El 28 de septiembre de 2010, el mundo del espectáculo recibió la noticia más desgarradora: a los 36 años falleció Romina Yan, la hija mayor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La repentina muerte de la actriz generó una profunda tristeza, tanto en los fanáticos que crecieron viéndola en televisión como en sus colegas y amigos del medio. A partir de ese momento, sus padres se ocuparon personalmente de mantener viva su memoria, tanto en el escenario como a través de Franco, Valentín y Azul, los tres hijos que tuvo con su marido Darío Giordano.

Este sábado se cumplen 14 años de la muerte de la actriz y una vez más Cris Morena le dedicó un emotivo posteo en redes sociales que conmovió a sus seguidores. “Sé que estás porque aprendí a sentirte”, expresó.

Cris Morena le dedicó un emotivo posteo a su hija Romina Yan a 14 años de su fallecimiento (Foto: Instagram @bycrismorena)

La creadora de Margarita publicó un video con una foto de Romina en un marco e imágenes de velas y mariposas celestes a su alrededor. “Hijita amada, hoy estás más que siempre en mí. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos. Sé que estás porque aprendí a sentirte”, indicó Cris Morena en voz en off.

“Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna. Y te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita”, sentenció. Al final del video se pudo ver una foto de madre e hija juntas en la nieve a pura sonrisa.

Rápidamente, los fanáticos reaccionaron a la publicación y no dudaron en dejar sus comentarios. “Para nosotros será eternamente Belén”; y “Vive Ro por siempre”; “Sos eterna Romi, te amamos”, comentaron los usuarios de Instagram. A su vez, otros agregaron: “Mi infancia es ella, eterna Ro”; “Siempre en nuestros corazones, nuestra eterna y amada Ro”.

Cris Morena recordó a su hija Romina en el décimo cuarto aniversario de su muerte (Foto: Archivo) Archivo

Actualmente, Cris Morena atraviesa un momento muy especial en su vida y en su carrera. A principios de este mes estrenó en la plataforma de streaming Max Margarita: que tu cuento valga la pena, un spin-off de Floricienta con algunas caras conocidas y otras nuevas. La producción causó furor y para mayor alegría del público, ahora la serie también se emite de lunes a viernes a las 21.15 por Telefe.

Semanas atrás, la productora protagonizó uno de los acontecimientos más importantes del año. El 28 de agosto el canal de streaming Olga organizó en el Gran Rex el Cris Morena Day para homenajear sus grandes éxitos de la mano de varios artistas que trabajaron con ella. A su vez, además de la presencia en el teatro y de las 400.000 personas que lo sintonizaron por YouTube, el evento también tuvo fines solidarios: se recaudaron ocho toneladas de alimentos para la residencia universitaria de la Fundación Sí, ubicada en Corrientes, que lleva el nombre “Romina Yan”.

Los conmovedores mensajes de Cris Morena y Gustavo Yankelevich el día en que Romina Yan hubiese cumplido 50 años

El 5 de septiembre, Romina Yan hubiese cumplido 50 años y Cris Morena publicó un video con fotos y un especial mensaje para recordarla. “Mi muchachita alada… En este día lleno de luz, te celebro dedicándote una nueva canción de Margarita que amo muchísimo: ‘Soñadores’. Porque con el alma somos soñadoras, como un fuego prendemos corazones rojos y, como aprendimos junto a vos, somos lo que soñamos. Siempre juntas. Te amo”, manifestó, con la voz entrecortada, invadida por la emoción.

El emotivo posteo que le dedicó Cris Morena a Romina, en el día que hubiese cumplido 50 años (Foto: Instagram @bycrismorena)

Por otra parte, Gustavo Yankelevich también recordó a su primogénita esa fecha en las redes y subió una postal de Romina cuando era niña y escribió: “Ro de mi vida, de mi alma y de mi corazón, te amo, te amo, te amo. ¡Una fecha que marcó mi vida!”. El posteo recibió varios comentarios, entre ellos Nicolás Vázquez, Gabriel Corrado, Gastón Dalmau y Marcela Kloosterboer, actores que trabajaron en sus producciones a lo largo de los años.

