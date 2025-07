Las desgarradoras palabras de Nicolás Vázquez por la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena

Nicolás Vázquez compartió unas desgarradoras palabras tras conocerse la trágica muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. A través de su Instagram, el actor escribió un mensaje de apoyo para toda la familia. “Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar”, aseguró.

El actor publicó un corazón roto con el nombre de la pequeña (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Vázquez publicó dos historias. En la primera, compartió un corazón roto con el nombre de la pequeña; y en la segunda, redactó un texto muy especial. “Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible. La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia", expuso.

Y continuó: “No hay por qué, no hay para qué. Solo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo. Hoy no hay respuestas, pero sí hay abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana. Que todo el amor del mundo los rodee, que la fuerza de quienes los aman los sostenga, y que el tiempo, ese aliado silencioso, les ayude a respirar de nuevo".

El mensaje desgarrador que escribió Nico Vázquez tras la muerte de Mila (Foto: Captura Instagram)

Además, expresó su fe cristiana: “Pido a Dios que los abrace, que les dé la templanza y el consuelo que necesitan para seguir unidos, para seguir caminando. Creo y sé profundamente, que quienes partieron siguen estando. De otra forma, en otra luz. Acompañando desde ese otro plano que no entendemos, pero sentimos".

“Que cada pensamiento, cada rezo, cada energía de amor que llegue hasta ustedes, les recuerde que no están solos. Que hay una red invisible empujándolos con ternura y esperanza. Porque sí, el amor de este lado o del otro nunca deja de estar. Tomás, Sofía, Gus, Cris y familia. Los quiero mucho!”, concluyó.

El posteo de Gustavo Yankelevich

Cabe destacar que Nico Vázquez mantiene un vínculo muy estrecho con la familia. Fue parte de emblemáticas producciones de Cris Morena como Alma Pirata y Casi Ángeles, donde consolidó una relación de afecto y respeto con la productora y su entorno.

Actualmente, protagoniza Rocky, el musical, cuya producción general está a cargo de Gustavo Yankelevich, lo que refuerza aún más ese lazo profesional y personal. Incluso, uno de los últimos posteos del productor en Instagram fue dedicado especialmente a Vázquez por su cumpleaños. “Nico Querido! Muy Feliz Cumple! @nicovazquezok con toda mi admiración por tu don de gente, tu generosidad, tu talento, tu liderazgo y muchísimo más….es mi deseo que podamos seguir mirando la Vida como hasta ahora, juntos, con la sensibilidad y honestidad que te caracteriza. ¡Te Quiero Mucho!!“, escribió el director artístico. De esta forma, quedó en evidencia el gran vínculo que los une.

La pequeña participó el año pasado en el homenaje a su abuela y cantó algunas canciones con ella (Foto: Captura Olga)

Es importante mencionar que Mila Yankelevich, de siete años, murió en un accidente naval entre un velero y una barcaza en Biscayne Bay, Miami, mientras participaba de un campamento de vela para niños.

La tragedia ocurrió cuando la embarcación en la que viajaba fue embestida por la barcaza, lo que provocó que el velero se hundiera y sus tripulantes cayeran al agua. Sin dudas, fue una noticia que sacudió al mundo del espectáculo argentino.