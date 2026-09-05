El conmovedor mensaje de Cris Morena en el día que Romina Yan hubiese cumplido 52 años

Este sábado 5 de septiembre, Romina Yan hubiese cumplido 52 años. El legado de la actriz, que falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años a causa de un aneurisma, continúa más vivo que nunca a través de sus canciones de Chiquititas, del recuerdo de quienes trabajaron con ella y especialmente a través de sus tres hijos y sus padres, quienes constantemente honran su memoria. Como todos los años, su madre Cris Morena decidió compartir un posteo en sus redes sociales para celebrar su nacimiento y emocionó a todos.

“Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta. Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas”, expresó Cris Morena. “Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”, agregó.

Este 5 de septiembre, Romina Yan hubiese cumplido 52 años (Foto: Instagram @bycrismorena)

Las palabras estuvieron acompañadas por un collage de fotos de Romina con sus padres Cris Morena y Gustavo Yankelevich y con su hermano Tomás, como así también con sus tres hijos, Franco, Valentín y Azul, fruto de su relación con su marido Darío Giordano. Además, se incluyeron imágenes y videos de ella en Chiquititas, en Amor mío y B&B (Bella y Bestia), las telenovelas que coprotagonizó con Damián de Santo, y del ciclo infantil Playhouse Disney que condujo junto a Diego Topa.

Cris Morena le dedicó un dulce posteo a su hija el día que hubiese cumplido 52 años (Foto: Instagram @bycrismorena)

“Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul… Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo. ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí”, concluyó Morena. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios y “Me gusta”, entre los que se destacaron los de Catherine Fulop, Gastón Dalmau, Grecia Colmenares, Paula Chaves, Sabrina Garciarena y Anamá Ferreira.

La productora eligió imágenes de Romina con sus padres, su hermano y sus hijos (Foto: Instagram @bycrismorena)

Romina tuvo tres hijos con su marido Darío Giordano, Franco, Valentín y Azul (Foto: Instagram @bycrismorena)

La creadora de Floricienta tiene extremadamente presentes tanto a su hija como a su nieta menor, Mila, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, que murió el 28 de julio de 2025 a los siete años a causa de un accidente náutico entre un velero y una barcaza en Miami. Justamente, el 28 de abril, Morena decidió presentar en Olga Hay un cuento, un ciclo para rememorar sus éxitos musicales, y reveló la importante conexión que tiene con el número 28.

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años (Foto: Instagram @bycrismorena)

“Hoy es un día súper especial en mi vida. Quiero decirles que el día 28, que para mí es un día importantísimo y lo estamos festejando Ro y Mila con ustedes”, expresó. “Cuando pasan cosas en el mismo día, no en el mismo mes (Romina falleció el 28 de septiembre de 2010 y Mila el 28 de julio de 2025), pero en el mismo día de algo que fue y que es fundamental en tu vida, es como imposible olvidarlo. Imposible. Y además, el ocho es el número del infinito y el dos también, si lo cerrás, es otro infinito. Entonces son dos infinitos con los cuales me voy a encontrar, así que estoy contenta”, manifestó.