Cómo murió Romina Yan, la hija de Cris Morena

Este martes, una triste noticia sacudió a los argentinos: se conoció que Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, murió en Miami en un accidente de barcos, cuando el velero en el que viajaba fue embestido por una barcaza de carga. La pequeña, de siete años, era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Este triste suceso trajo consigo el recuerdo de Romina Yan, hermana de Tomás, quien también falleció repentinamente y dejó un vacío en el corazón de todos.

Fue el 28 de septiembre de 2010. Ese día, Romina Yan, la talentosa actriz que conquistó a grandes y chicos con su papel en Chiquititas, falleció de manera inesperada. La joven, de tan solo 36 años, dejó un vacío irremplazable en su familia, amigos y en una generación que creció con sus canciones y personajes. Estaba casada con Darío Giordano y era madre de tres hijos.

La muerte de Romina Yan se produjo debido a una descompensación derivada de un aneurisma. Este evento inesperado truncó una carrera comprometedora y dejó una profunda tristeza en el ambiente artístico y en su familia

El recuerdo de su madre: Cris Morena

En retrospectiva, su madre, Cris Morena, relató ciertos episodios que interpretó como señales de una despedida inminente. “Yo creo que unos días antes, Romina se despidió, claramente se despidió”, contó la productora. Recordó que Romina le insistió en que se llevara a sus nietos unos días antes de su fallecimiento. Además, rememoró un momento particularmente emotivo: “Me voy de su casa, hago marcha atrás, me frena, me mira fijo y me dice: ‘¡Cuidá a mis hijos!’”. El día anterior a su muerte, Romina le envió un mail con el símbolo del infinito, algo inusual en ella. “El día anterior a su muerte me mandó el círculo del infinito, porque ella pintaba mandalas. Ella nunca mandaba mails, no mandaba esas cosas”.

El recuerdo de Gustavo Yankelevich

Su padre, Gustavo Yankelevich, siempre manifestó una profunda conexión con su hija. “Ro de mi alma. Ro de mi corazón. Te extraño con todo mi amor, mi orgullo y mi agradecimiento eterno por vos. Gracias por tanto amor”, escribió en sus redes sociales. El productor encontró consuelo en los sueños y en la certeza de que Romina trascendió a otro plano. “A partir del primer sueño que tuve me di cuenta que no la había perdido, que Romina estaba en otro plano, en otra dimensión, que la vida es eterna y que nos vamos a encontrar cuando llegue el momento. Así que eso me dio mucha paz, mucha tranquilidad”, aseguró en una entrevista con LA NACION.

El legado de Romina Yan

Romina Yan dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus seguidores. Su talento, carisma y calidez la convirtieron en un ícono de la televisión argentina. Su legado continúa vivo en sus hijos, quienes honran su memoria y algunos siguen sus pasos en el mundo artístico.

En 2018, Franco, Valentín y Azul subieron al escenario del Gran Rex para rendirle un emotivo homenaje en “Vive Ro”. “Fue felicidad pura, algo inolvidable para todos, como mi mamá. Fue algo que hice por y para ella”, expresó Franco.

“Tus ojos que miran, tan hondo Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves, que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas”, escribió Cris Morena en una canción dedicada a su hija, un testimonio del amor eterno que trasciende la muerte.

