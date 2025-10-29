La emoción de Diego Topa al recordar a Romina Yan: “Me cuesta aceptar que no está”

Diego Topa y Romina Yan trabajaron juntos a principios de los 2000 en Playhouse Disney un ciclo infantil dedicado a niños de entre 2 y 7. A pesar de que el programa contó con pocos capítulos, la amistad entre los actores perduró en el tiempo.

A 15 años de la muerte de Romina Yan, su compañero volvió a emocionarse al hablar de la conexión única que tuvieron, tanto en lo profesional como en lo personal. En una entrevista con Pampito en el programa de streaming Resumido Info, Topa recordó los momentos compartidos. “Grabé una temporada de PlayHouse para Disney con ella, pero pegamos mucha onda, estábamos todo el día juntos”, relató con emoción. Lo que comenzó como una relación laboral se transformó rápidamente en una amistad profunda, atravesada por largas charlas, confidencias y un compañerismo que trascendió la pantalla.

Diego Topa habló de su relación con Romina Yan

“Charlábamos mucho, hacíamos terapia en el auto y grabando. Era un programa que lo hacíamos los dos juntos”, detalló. Aquella etapa, dijo, fue una de las más significativas de su carrera, no solo por el éxito televisivo, sino por el lazo humano que construyeron. Aunque la actriz falleció en 2010, su presencia continúa manifestándose en la vida de Topa de distintas maneras. “La conocí desde otro lugar y me cuesta aceptar que no está, me pasa algo re loco porque está por alguna cosa siempre”, dijo conmovido. Según contó, son pequeños detalles o situaciones cotidianas los que le hacen sentir esa conexión: “Me pasa con cosas que me aparecen”.

Además, destacó el rol fundamental que juega su vínculo con la familia de la actriz, especialmente con Franco, el hijo mayor de Romina. “Me pasa esta conexión, sobre todo con él, porque siempre hablamos de ella”, señaló. También los padres de Romina, Cris Morena y Gustavo Yankelevich mantienen un diálogo constante con Diego, el cual los ayuda a mantener vivo el recuerdo. “Nosotros pegamos mucha onda con toda su familia, con Darío (viudo de Romina Yan) y con los nenes, los conozco de chiquititos y con Franco es con quien más hablo y con Azul también. Son más lindos. Los tres son divinos”, expresó con afecto.

Diego Topa recordó a Romina Yan. Instagram: DiegoTopaOk

Incluso, en julio, cuando se conoció la noticia de la muerte de Mila Yankelevich, el animador infantil fue uno de los primeros en manifestarse en redes sociales y mandarle sus condolencias a Tomás Yankelevich, hermano de Romina, y a su esposa, Sofía Reca. “Siento mucho dolor. No puedo creer lo que pasó”, indicó Diego Topa en una publicación que hizo en sus historias de Instagram.“Abrazo fuerte a la familia. No hay consuelo para tanto dolor”, sentenció.

Reacciones en redes sociales al recuerdo de Diego Topa sobre Romina Yan (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

En redes sociales el nuevo recuerdo de Diego Topa sobre Romina Yan se volvió viral con cientos de mensajes de cariño. “¡Me acuerdo perfectamente de ese programa! Los amaba"; “Romina Yan está siempre en nuestros corazones”, “Se me cayó el DNI, yo los miraba en la tele con Romi” y “Esos sí que eran lindos programas para chicos en Disney”.