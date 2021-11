El conmovedor mensaje de Estefanía Pasquini en su primer cumpleaños como mamá

En el festejo de sus 35 años, Estefanía Pasquini compartió una emotiva reflexión en su cuenta de Instagram. En un extenso posteo, destacó la felicidad que vive junto a su marido, Alberto Cormillot y al recién nacido, Emilio. Además acompañó la publicación con una serie de fotos que conmovieron a sus seguidores.

El matrimonio de nutricionistas demuestran a diario su felicidad y el lindo momento que están viviendo como familia. Y es que, el nacimiento de Emilio el 17 de septiembre, fue el broche de oro para la pareja. El niño es el primogénito de Estefanía y el tercer hijo de Cormillot, que ya es padre de Adrián y Reneé.

Emilio nació el pasado 17 de septiembre a su primer hijo Emilio Instagram: @estefi_pasquini

El 11 de noviembre, día del cumpleaños de Pasquini, decidió celebrar la fecha en familia y además compartió con sus seguidores de Instagram una reflexión en donde hizo referencia a lo mucho que le costó poder convertirse en madre. “Arrancar los 35 así. A las 2 AM desvelada, luego de darle la teta a Emilio, me quedé mirándolo a él y al padre mientras dormían...”, comenzó en el posteo.

A continuación, contó cómo se siente luego de haber atravesado uno de los momentos más importantes de su vida y de haber sufrido algunos prejuicios por la diferencia de edad -48 años- que tienen con Cormillot: “Hoy arranco un año diferente, toda esa lucha dio sus frutos, lucha por los prejuicios, aceptación, por la búsqueda de este bebé, por esta familia, todos esos años ya tienen su fruto”.

"Hoy doy gracias, por la familia que formamos", destacó Estefanía en su publicación (Foto: Instagram: @estefi_pasquini)

Al mismo tiempo, aprovechó la publicación para reafirmar una vez más lo feliz que es en su día a día, al convivir con las dos personas que más ama: “Hoy arranco un año con estas dos personas que me llenan la vida, que me dan paz, ganas de despertarme todos los días, de disfrutar, de creer que todo llega. Ellos que me vuelven mejor persona y son los que me enseñaron a amar de otra forma. Ellos son quienes hacen que desee que estos instantes sean eternos”.

Luego de agradecer a sus allegados por el apoyo y por la fuerza que le dan todos los días, Estefanía le dedicó unas palabras especiales a su marido: “Hoy doy gracias por la familia que formamos con los de él, los míos, los nuestros, los amigos, todos los que hacen que verdaderamente este sea un feliz cumpleaños”.

Cormillot y Pasquini, saliendo del Instituto Médico Mater Dei luego del nacimiento de Emilio, el 17 de septiembre Gerardo Viercovich

Rápidamente el posteo recibió cientos de ‘Me Gusta’ y comentarios donde, además de desearle un feliz cumpleaños, la felicitaron por no bajar los brazos y haber luchado por su sueño de formar una familia.