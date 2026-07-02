Qué se sabe de la muerte de Ernestina Pais y por qué citaron a José María Muscari a declarar

La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa sumando medidas para reconstruir qué ocurrió en los minutos previos al accidente en el que la conductora y actriz perdió la vida. En ese marco, la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la causa, citó a declarar como testigo al director teatral José María Muscari, quien dirigía la obra El divorcio del año, de la que Pais formaba parte.

La periodista y conductora, de 54 años, murió el pasado viernes luego de que el Honda City que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que cruzó las vías cuando las barreras ya estaban bajas.

Por qué fue citado José María Muscari

La convocatoria de Muscari forma parte de las medidas dispuestas por la fiscalía para reconstruir el contexto previo al accidente y determinar qué sucedió en los instantes anteriores al impacto.

Según explicaron fuentes judiciales, el director deberá aportar información sobre a qué hora esperaba a Ernestina Pais en el teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche estaba prevista una función de El divorcio del año, y precisar si habló con ella durante esa jornada y cómo la notó.

Además, la Justicia intenta establecer si la conductora utilizaba su teléfono celular al momento del choque. En ese sentido, trascendió que Muscari intentó comunicarse con ella por teléfono, aunque todo indica que esas llamadas y mensajes fueron posteriores al accidente, cuando buscaban confirmar si había llegado al teatro.

En diálogo con LA NACION, Muscari explicó que fue uno de los primeros en enterarse de la tragedia. “Sí, me llamaron como testigo porque mediante Crónica TV fui uno de los primeros, además de su hijo y su exmarido, en enterarme”, señaló.

El director contó que recibió el aviso a través de una productora que intentaba confirmar si la actriz había arribado al teatro para la función prevista esa noche.

Ernestina Pais en la presentación para los medios de El divorcio del año, la pieza de José María Muscari que estrenó en enero en Buenos Aires Fabián Marelli

Qué investiga la Justicia

La causa busca determinar por qué Ernestina Pais atravesó el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas. El accidente ocurrió el viernes a las 19.24, en el cruce ferroviario ubicado sobre la calle Sáenz Peña, en la zona de Barrancas de San Isidro.

Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo circulaba por la calle Elcano, dobló hacia Sáenz Peña en dirección a la avenida del Libertador y cruzó las vías de forma diagonal, esquivando las barreras mientras se aproximaba la formación ferroviaria. En las imágenes también se escucha la bocina del tren segundos antes del impacto.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

Como parte de la investigación, la fiscalía ordenó peritar el iPhone 16 de la conductora, revisar las cámaras de seguridad, realizar un informe de accidentología sobre el automóvil y analizar las últimas llamadas y mensajes para reconstruir la secuencia previa al hecho.

Qué reveló la autopsia

El informe preliminar de la autopsia determinó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, compatible con el fuerte impacto que recibió el vehículo del lado del conductor.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Además, los peritos constataron una lesión en el hígado y una laceración en el bazo, producidas por la violencia del choque. También se tomaron muestras de sangre y orina para realizar estudios toxicológicos, cuyos resultados todavía se encuentran pendientes y permitirán establecer si la conductora había consumido alguna sustancia antes del accidente.

Otro dato que forma parte del expediente es que Pais tenía la licencia de conducir inhabilitada desde abril, cuando se negó a realizar un test de alcoholemia tras protagonizar otro siniestro vial en Vicente López.

Qué pasará con la obra que protagonizaba

Antes de su muerte, Ernestina Pais atravesaba un intenso presente laboral. Además de trabajar en proyectos personales, integraba el elenco de El divorcio del año, junto con Rochi Igarzábal, Diego Ramos, Juan Palomino y Guillermina Valdés, bajo la dirección de José María Muscari.

Tras el fallecimiento de la actriz, la producción decidió suspender las funciones durante esta semana en señal de duelo. “La obra esta semana se suspendió por luto. La idea es retomar próximamente con una nueva actriz que aún no está definida”, explicó Muscari.

El director adelantó además que la intención de la producción es incorporar a una actriz reconocida para ocupar el personaje que interpretaba Ernestina Pais, mientras continúa la gira prevista por distintas ciudades del país y posteriormente por Uruguay.