El conmovedor posteo de Roberto Piazza tras confirmarse la muerte de su amigo Agustín Randazzo en el accidente de trenes en España

Luego de más de 24 horas de intensa búsqueda, se confirmó el fallecimiento de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido desde este miércoles cuando dos trenes chocaron a 150 kilómetros al sur de Madrid. En medio de la trágica noticia, Roberto Piazza, uno de sus íntimos amigos, lo despidió con un conmovedor posteo.

Agustín Randazzo, de 51 años, murió tras el choque de trenes en España

Desde su cuenta de Instagram, el diseñador de moda realizó una publicación compartida junto a Walter Vázquez, su pareja. Con una imagen en la que se los ve a los tres juntos, escribieron: “Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau, Agustín querido, descansá en paz...“.

Roberto Piazza junto a su pareja y Agustín (Foto: Captura Instagram/@robertopiazza.ok)

Unos minutos antes de que compartiera la información, Piazza dialogó con LA NACION y expresó su profunda conmoción e incertidumbre tras enterarse del trágico siniestro. Según indicó, la situación había dado un giro desconcertante en las últimas horas: a pesar de que los registros oficiales indicaban que el argentino fue atendido este miércoles 28 de octubre por personal médico, su paradero era un misterio. “Agustín fue atendido ayer por alguien, pero no está ni en Toledo ni en Madrid”, aseguró Piazza a este medio. Horas después, se conoció el hallazgo del cuerpo del argentino.

Agustín es la segunda víctima argentina confirmada. Ana Martina Conte Grand, de 32 años, murió en el accidente. La joven sanjuanina vivía en España y se encontraba de viaje por Toledo junto a su familia por el nacimiento de su sobrina. Estaba en la formación junto a uno de sus hermanos, quien sufrió graves heridas y se encuentra internado en el Hospital de Toledo fuera de peligro.

A sus 32 años, Ana Martina Conte Grand trabajaba como podóloga en España Redes sociales

La mujer se había recibido junto a otro de sus hermanos, Zacarías, de la misma carrera en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tenían un consultorio en la provincia de San Juan. Conte Grand atendió pacientes allí hasta 2025, cuando se asentó en Andalucía.