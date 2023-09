escuchar

En los próximos días, se cumplirá un mes de la muerte de Silvina Luna, quien falleció a sus 43 años luego de pasar 79 días en terapia intensiva. Su caso no solo generó una profunda conmoción en la sociedad argentina, y abrió un debate en torno a las presiones sociales sobre el cuerpo y los estereotipos de belleza, sino que también varias personas que se trataron con Aníbal Lotocki, el médico que la operó en 2011 y le inyectó metacrilato -lo que terminó provocándole una insuficiencia renal-, quisieron hablar y exponer sus casos de mala praxis.

Pero, lo cierto es que durante este último mes, familiares y seres queridos de la modelo la recordaron en sus redes, contaron anécdotas y le rindieron distintos homenajes. Uno de ellos fue Gustavo Conti, uno de sus amigos del medio más cercanos y quien tuvo contacto con ella hasta sus últimos días. Ahora, a modo de tenerla presente, compartió en Instagram un posteo que hizo la propia Luna en Instagram antes de morir y conmovió a todos.

En sus Stories, Conti compartió una captura de pantalla que tenía guardada en su teléfono. La misma correspondía a un posteo que hizo Silvina Luna, que incluyó un profundo y reflexivo mensaje: ”La vida no te da las personas que tú quieres. Te da las que necesitas. Unas te ayudarán, otras te lastimarán, te amarán y te harán sufrir”. El texto concluyó de la siguiente manera: “Pero cada una de ellas te llevarán a ser la persona que estás destinada a ser”. Si bien el posteo de la modelo corresponde a varios meses atrás, no es posible precisar en qué fecha se publicó originalmente.

Gustavo Conti compartió en Instagram un mensaje que Silvina Luna había publicado en sus redes antes de morir (Foto: Instagram)

En varias oportunidades el exparticipante de Gran Hermano recurrió a las redes sociales para referirse a su querida amiga. A lo largo de los tres meses que estuvo internada le pidió a sus seguidores que rezaran por ella. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos y los buenos deseos de sus seres queridos, Luna murió el 31 de agosto tras una incansable lucha para mantenerse con vida. Completamente golpeado por la noticia, el actor se despidió de ella con un recuerdo muy especial: una foto de él y su mujer Ximena Capristo junto a su hijo Félix y Silvina a pura sonrisa. Si bien no hubo aclaraciones, se estima que la foto se tomó hace al menos cuatro años porque el pequeño todavía era un bebé.

La foto junto a Silvina Luna, Ximena Capristo y su hijo que publicó que Gustavo Conti tras la muerte de su amiga Instagram @gusconti

Gustavo Conti reveló las “señales” que recibió tras la muerte de Silvina Luna

Hace un par de días, Gustavo Conti estuvo en Cortá por Lozano (Telefe) y habló a corazón abierto sobre la partida de Silvina Luna. Allí contó cómo fue la última charla que compartió con la modelo, también reveló las “señales” que recibió tras su muerte. “Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra (Ximena Capristo) le dije: ‘Ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena, de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”, relató.

En esta misma línea, Conti aseguró que aún no encontraba explicación a lo sucedido, pero al mismo tiempo reveló el segundo momento en el que sintió una fuerte conexión con Luna, que tuvo lugar mientras escuchaba una canción antigua. “Lo asocié todo. Nada, locura mía. Aparte, raro con el contexto cómo fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, reflexionó al borde del llanto, en diálogo con Verónica Lozano.