A más de 20 días de su muerte, la ausencia de Silvina Luna sigue causando conmoción entre sus fans y la modelo continúa presente en la memoria de la gente. A su vez, los programas de espectáculos siguen de cerca las causas de su muerte y el proceso judicial vigente contra el cirujano Aníbal Lotocki, quien le practicó una cirugía estética y, después de ella, la famosa comenzó a padecer una hipercalcemia que la llevó a una insuficiencia renal y a la necesidad de un trasplante de riñón que no logró realizarse. En las últimas horas, una usuaria de Instagram se volvió viral por su increíble parecido a Silvina y en los comentarios más de uno destacó su sorpresa al ver las publicaciones.

El caso de Silvina Luna conmocionó a todo el país. Desde el momento en que salieron a la luz los constantes dolores que la ex Gran Hermano padecía en los últimos diez años, a causa de los problemas de salud derivados de una cirugía estética en los glúteos. El cuadro se agravó este año y desde su internación en junio permaneció 79 días en la terapia intensiva del Hospital Italiano hasta que murió el 31 de agosto pasado, a los 43 años.

Las amigas de Silvina Luna revelaron cómo fueron sus los últimos momentos de vida (Foto Instagram @silvinalunaoficial)

A más de 20 días de su partida, se hizo famosa en las redes sociales una usuaria chilena llamada Josefa Navajas, la cual recibió una ola de mensajes a través de las redes sociales por su parecido a la modelo argentina.

El parecido de Josefa Navajas a Silvina Luna

¿Quién es Josefa Navajas Ortiz, la influencer parecida a Silvina Luna?

Josefa Navajas Ortiz es una influencer con hipotiroidismo que comenzó a crear contenido durante el período de encierro de la pandemia de Covid y que se volvió reconocida por brindar recomendaciones sobre alimentación y hábitos saludables a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 29 mil seguidores. No obstante, en los últimos días, recibió una catarata de mensajes de usuarios argentinos que le comentaron las historias y publicaciones por su increíble parecido a Silvina Luna.

La mujer compartió algunas de las notas que le hicieron los medios de comunicación y le habló a sus seguidores, que en su mayoría son mujeres para explicarles la situación.

“Pasa algo con un video que hice y que no tiene tanta ciencia en cuestión, pero llegó a muchas personas, sobre todo, de Argentina”, introdujo y luego agregó: “Me encontraron muy parecida a una actriz que lamentablemente falleció y siento mucho la pérdida de ella y la situación en la que se vio envuelta”.

Josefa Narvaja, la influencer chilena parecida a Silvina Luna Instagram: @josefa_navajas

Lejos de desentenderse de los comentarios, la influencer revisó todo lo referido a Silvina Luna y vio fotos suyas en Internet. “Me encontraron muy parecida a ella y tengo muchos mensajes de ella. Ya respondí la mayoría. Igual me quedé con las dudas porque me quedé viendo sus fotos y veía un parecido muy grande: las formas de nuestros ojos, las cejas. Son muchas cosas que me dejaron en shock. Busqué acerca de ella porque yo no veo mucha televisión. Entonces, informada del tema, no estaba”, señaló.

En una historia de Instagram Josefa Navajas compartió fotos de Silvina Luna Instagram: josefa_navajas

En los últimos posteos, algunos usuarios argentinos sorprendidos le escribieron: “Pensé que eras Silvina”, “Qué fuerte, por Dios”, “Me dio impresión”, “La verdad es que sos el clon”.

La influencer aprovechó la oleada de nuevos seguidores para crear contenido alrededor de las cirugías estéticas e interactuó con sus seguidores para concientizar sobre el tema.