escuchar

Esta semana, una pareja muy conocida de la música, tanto a nivel nacional como internacional, se colocó en el ojo de la tormenta. Un video de Peso Pluma de la mano con una mujer en Las Vegas despertó los rumores de que le fue infiel a su novia, Nicki Nicole. Para sorpresa de todos, luego de que trascendiera la información, la cantante hizo un comunicado dando a entender que se enteró vía redes sociales de lo que había pasado y que su relación había terminado. Ahora, en medio de la turbulencia, la joven compartió un nuevo mensaje con sus seguidores qué dejó a entrever el difícil momento que atraviesa.

El 4 de febrero, Peso Pluma y Nicki Nicole estuvieron juntos en los Grammy Jordan Strauss - Invision

El escándalo estalló el 13 de febrero, a partir de un “comprometedor video” de Peso Pluma durante su estadía en Las Vegas, lugar al que viajó para ver el Super Bowl, en el que se lo ve de la mano de una misteriosa joven que no era su novia. Rápidamente, las imágenes se hicieron eco en redes sociales y los rumores de infidelidad empezaron a surgir, contemplando que el 4 de febrero, el cantante y Nicki Nicole desfilaron juntos y a puro glamour por la alfombra roja de los Premios Grammy en Los Ángeles.

La información llegó a oídos de la cantante. Tras borrar de su feed de Instagram las imágenes que tenía con el joven azteca, hizo un descargo dando cuenta de que efectivamente la infidelidad habría existido. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicki Nicole.

Nicki Nicole compartió un mensaje en su canal de difusión de Instagram (Instagram @nickinicole)

Ahora, en medio de las repercusiones y de la aparición de la presunta tercera en discordia, durante la madrugada del viernes, la intérprete de “Venganza” reapareció en Instagram y se contactó con sus seguidores a través de un profundo mensaje. “Una vez más, gracias a todos por el amor que me están haciendo llegar”, escribió en su canal de difusión. “Los quiero mucho”, sentenció. Su comentario tuvo más de 138 mil ‘Me Gusta’.

Asimismo, la artista de 23 años fue una de las personalidades que salió a respaldar a Lali Espósito tras los dichos de Javier Milei sobre ella en una entrevista con LN+. Subió una storie que consistió en un collage de fotos de ella y su colega y escribió: “Siempre con vos”, arrobando a la intérprete de “Disciplina”.

Nicki Nicole fue una de las artistas que respaldó a Lali Espósito tras los dichos de Javier Milei (Foto: Instagram @nickinicole)

La tercera en discordia en la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma hizo su descargo y ninguneó a la argentina

Luego de que estallara el escándalo entre Peso Pluma y Nicki Nicole, trascendió que la tercera en discordia sería Sahar Sonia, una joven influencer de Los Ángeles con, en ese momento, 19 mil seguidores en Instagram, que no tardaron en aumentar. A partir de que todas las miradas apuntaran hacia ella, la mujer recurrió a las redes y realizó un fuerte descargo. “Creo que esta historia se fue de las manos”, sostuvo.

“Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al día con noticias españolas. No sabía de su vida personal, ni de su actual estado civil. No sé quién es ella, pero les pido que dejen de hacerme bullying, porque yo no soy así, no tengo malas intenciones de romper una relación o algo así”, expresó Sahar Sonia en el video que publicó.