El contundente pedido de Andrea Taboada a Ángel de Brito tras su inminente salida de LAM: “No lo quiero hacer”

El pasado fin de semana no fue para nada tranquilo para las “angelitas” de LAM (América). Acostumbradas a ser las que brindan información del mundo del espectáculo nacional, en esta ocasión Andrea Taboada y Estefi Berardi se volvieron el centro de los rumores después de que se filtrara en las redes sociales que serían desvinculadas del ciclo, lo que generó una ola de cuestionamientos entre sus seguidores. Las panelistas hicieron sus descargos al respecto en las plataformas virtuales y el lunes en ciclo. Entre un desgarrador llanto, la emblemática periodista hizo un especial pedido a la producción ante su inminente salida.

“Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, fueron las palabras con las que en Instagram Andrea Taboada confirmó el sábado que los rumores eran ciertos: fue despedida del ciclo. Entre el dolor y la sorpresa, la histórica panelista aseguró que no fue ella quien determinó su futuro en el programa conducido por su gran amigo, Ángel de Brito.

Andrea Taboada se despidió de LAM (Fuente: Instagram/@antaboada)

Durante el programa del lunes, el conductor le dio lugar a las dos panelistas para hacer su descargo. Mientras, Estefi Berardi aseguró que se trata de una decisión que fue muy charlada con De Brito, desde hace ya algún tiempo, de la cual trascendió que su futuro laboral será como participante en el reality Pasaplatos Famosos (eltrece).

Andrea Taboada sobre su salida de LAM

A la hora de hablar, su compañera Andrea Taboada se mostró muy triste al referir a su salida. “Lo que dije ahí (en redes sociales) es lo que me pasa ahora y lo que siento. También te agradezco a vos (Ángel). Nos conocemos hace mil años, trabajamos juntos, eso ya la gente lo sabe. Estoy triste, obviamente. Pero me parece que era algo para contarlo porque tenía que expresarlo”, dijo a punto de quebrar en llanto.

Asimismo, destacó que la noticia sobre la salida de su colega le causó gran sorpresa, tanto como la de ella. A pesar de la gran conmoción que transmitió al respecto, afirmó que comprende que se trata de un recambio, pero que le “duele un montón”. “Serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo”, indicó, una vez más con la voz entrecortada, lo que llevó al conductor a pedir un corte para que pudiese recuperarse.

Una vez de vuelta al vivo, el conductor señaló que la despedida de las angelitas será el día 30 de junio y aseguró que tendrán una salida “como se merecen”. “Taboada ya dijo que no quería despedida ni homenaje ni nada, pero te lo vamos a hacer igual”, le dijo el conductor a su amiga. Acto seguido, la panelista tomó la palabra y fue contundente al respecto: “No lo quiero hacer, me voy a poner mal”.

El pedido de Andrea Taboada a la producción de LAM

Mientras las cámaras captaron a la mujer secando sus lágrimas, Ángel indicó que la angelita podría seguir vinculada con LAM, si acepta la propuesta laboral le hicieron. Pero ella eligió llamarse a silencio. Mientras tanto, Estefi Berardi afirmó que se va a eltrece y se encuentra analizando otros proyectos laborales, pero que también priorizará tomarse vacaciones.

Mientras tanto, en las redes sociales los fanáticos ya despiden con tristeza a las panelistas e indagan a la producción del programa de espectáculos sobre los motivos que los llevaron a tomar esta sorpresiva decisión.

