Estefi Berardi contó en qué programa estará tras su salida de LAM: “Una buena oportunidad”

escuchar

Fueron días de grandes cambios para LAM (América TV). “En junio, se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada”, señaló el conductor Ángel de Brito, al tiempo que agregó: “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas”. Un mismo desenlace, aunque, según pareció, con distintos motivos. Y es que Taboada comunicó que fue “despedida” del ciclo, mientras Berardi advirtió que sus planes cambiaron y vaticinó un nuevo proyecto. Así, en las últimas horas, la panelista reveló de qué se trata: “Una buena oportunidad”.

Sobre la salida de las dos panelistas del ciclo televisivo, De Brito señaló: “Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos”. En tanto, Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marcela Feudale y Marixa Balli continuarán en su lugar como “angelitas”.

ARCHIVO-. Ángel de Brito confirmó la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM

Mientras Taboada realizó un contundente descargo en sus redes sociales sobre su “despido” del programa, Berardi advirtió que su caso se trató de algo consensuado con la producción y el conductor. “Mandarina y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir y hacer lo que yo sentía y quería. Entendieron todo perfectamente”, señaló la expanelista.

Estefi Berardi contó que deja LAM y se sumará a un programa de cocina Twitter: @elejercitodelam

Y detalló de qué se tratará su nuevo proyecto laboral. “Mis planes cambiaron. La semana que viene, comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas”, contó. “Me pareció una buena oportunidad hacer mi salida ahora”, destacó.

Según pudo saber LA NACION, Estefi Berardi se sumaría a la nueva edición de Pasaplatos Famosos, que iniciará el rodaje de su segunda temporada este jueves. En esta ocasión, Paula Chaves ya no continuará como conductora del ciclo y ocupará su lugar Carina Zampini en su versión de celebridades.

Fernanda Iglesias regresó a Buenos Aires

En marzo pasado, Fernanda Iglesias anunció a través de su cuenta de Instagram que se sumergiría en una nueva aventura en España. “No es un adiós, es un hasta luego. Chau, Argentina. Te amamos, pero queremos explorar el mundo”, escribió la comunicadora, junto a una foto con su familia.

La periodista detalló los motivos que la llevaron a tomar la tajante decisión. “Siento que este edificio ya está construido, que ya no tengo más nada que construir, y necesito un cambio de vida. Toda mi vida quise vivir en otro lado y cumplí 50 años y dije: ‘Bueno, no tengo mucho tiempo más’”, relató.

Fernanda Iglesias regresó a Buenos Aires Instagram: ferigleok

Pero algo cambió y, en las últimas horas, la cuenta oficial de LAM confirmó que Iglesias regresaba a Buenos Aires. Y así lo hizo este domingo, cuando la comunicadora compartió desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza una instantánea junto a su hijo Jeremías.

En tanto, Fernanda Iglesias advirtió que no se sintió del todo bien durante su estadía en Málaga. “Extrañé mucho y tuve ataques de ansiedad y angustia. Extrañé hasta el desgarro a este pibito [por su hijo], al que amo con todas mis fuerzas”, expresó. Las especulaciones sobre su regreso a LAM no tardaron en surgir, aunque todavía no hubo confirmación.

LA NACION