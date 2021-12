El llanto de Andrea Taboada por la despedida de LAM y las disculpas de Yanina Latorre

“Vamos a arrancar la despedida por una de las titulares del programa: Andrea Taboada”, anunció Ángel De Brito en el primero de los últimos diez programas de Los ángeles de la mañana. “¿Hoy?”, lanzó sorprendida la angelita que está desde el inicio del ciclo, allá por mayo de 2016.

Emocionada por el fin de ciclo, la periodista expresó sus primeras palabras llenas de agradecimiento para el conductor: “Todo fue crecimiento para mí. Poder trabajar con vos tantos años, eso me hizo crecer mucho a nivel periodístico y como productora. Para mí mi techo no llega nunca, aprendo todos los días”, comentó Taboada.

Tras confesar que va a extrañar mucho la dinámica del programa, la homenajeada del día recibió una sorpresa inesperada: un tape que recopilaba sus mejores momentos en el ciclo. Al volver al aire, la productora se mostró quebrada. “Yo te quiero mucho, te respeto mucho como profesional. Estás en un momento brillante. Te tengo que agradecer que me hayas incorporado en el equipo porque creíste en mí como profesional”, señaló en referencia a De Brito mientras el conductor se acercaba y le daba un fuerte abrazo.

“Vos te emocionaste Yanina también”, observó el conductor ante las lágrimas de Latorre. “Me pasa lo mismo que Andrea. Estamos desde el primer día, la luchamos, trabajamos. Más allá de lo que se vea al aire, es un equipo maravilloso”, reflexionó quién también tuvo palabras de agradecimiento para el periodista. “Yo te admiro, me elegiste, aprendí a hacer televisión con vos. Sin vos yo no sería yo. Yo soy jodida y digo muchas cosas incorrectas al aire y no hay muchos tipos que se lo banquen. Solo me pasó con vos y con Lanata. Hay que tener huevos para soportar una mina como yo, porque yo voy al frente, no soy obsecuente ni chupamedias”, reconoció la panelista.

“A mí, si hay algo que me gusta de este final es que terminen mejor ustedes dos (en referencia a Latorre y Taboada) porque las quiero mucho, las dos son compañeras desde el principio”, señaló De Brito sobre el enfrentamiento que las angelitas tuvieron en el pasado. “Yo a Andrea la quiero un montón”, confesó la rubia mirando a los ojos a su compañera y en medio de un mar de llanto.

Ante la mirada atenta de la homenajeada, la mamá de Lola y Dieguito se descargó: “Fuiste con la única que no me enojé nunca a pesar de que en un momento me agrediste y creo que no lo merecía. Vos querías que yo te pidiera perdón por algo que no hice. Si querés te pido disculpas pero yo creo que vos te confundiste, yo nunca te hubiera cagado. Son muchos años, muy amigas, yo no te hice nada Andre. Por ahí en algún momento te contesté mal en Twitter, te pido disculpas pero vos fuiste fuerte con mi vieja, con Lola; no me lo merecía”, aseguró dejando atrás el conflicto.

“Yo con tu familia nunca me metí, no señalé ni nada. Si nos tenemos que sentar a charlar lo hacemos. Estamos en un momento distinto, las dos hemos crecido después de aquel episodio”, respondió Taboada dispuesta a limar asperezas.