Tras la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi, Fernanda Iglesias regresa a Buenos Aires y un posteo despertó sospechas: ¿Vuelve a LAM?

Fernanda Iglesias sorprendió al revelar que vuelve a la Argentina y crecen los rumores de que pueda sumarse nuevamente a LAM (América) tras la salida de las panelistas Andrea Taboada y Estefanía Berardi. Como es sabido, la periodista de espectáculos dejó todo en el país, hace algunos meses, y decidió buscar una nueva vida en España. Pero ante sus recientes declaraciones en las redes sociales, parece que su partida tendría los días contados.

El día que Iglesias contó que se iba del país, todos se mostraron sorprendidos por la decisión que tomó la también periodista de LA NACION. Si bien fue algo que le llevó tiempo decidir, Fernanda lo comunicó mucho tiempo después, y una vez que llegó destino mostró su primer trabajo. “Yo siento que este edificio ya está construido, que ya no tengo más nada que construir, y necesito un cambio de vida. Toda mi vida quise vivir en otro lado, y cumplí 50 años y dije ‘Bueno, no tengo mucho tiempo más’”, comenzó en el posteo en el que reveló su tajante decisión.

Fernanda Iglesias durante la despedida previa a su viaje a España instagram @ferigleok

Y continuó: “Sentí que este era el momento, y está todo bien con el país porque tengo trabajo y todo eso, pero siempre lo quise hacer y no sé qué puede pasar. Por ahí al año me vuelvo, no sé. Él (por su marido, el productor de Kuarzo, Pablo Nieto) me re apoya y la idea es que ellos vengan cuando estemos instaladas y con los papeles hechos”.

Pero en las últimas horas, las cosas parecieron cambiar, ya que la exangelita de Ángel de Brito, subió una foto a Instagram que la muestra en un avión y despertó rumores de una posible vuelta a la Argentina tras su estadía en España, mientras que otra publicación de la cuenta oficial de LAM anunció: “Vuelve a Baires”.

La cuenta oficial de Twitter de LAM anunció el regreso a Buenos Aires de Fernanda Iglesias: ¿Vuelve al programa? Twitter: @elejercitodelam

En torno a su foto inicial, en una seguidilla de Stories en Instagram, Iglesias puso frases como: “Pasaron cosas, cara de haber llorado, sí... Y de llorar mucho tiempo más”; O “Nacemos solos, morimos solos. ¿Qué pasa cuando vos conocés el lado más horrible y dañino de alguien a quien todos quieren? Es desesperante. Gente que te hace responsable por tu malestar. ¿Les suena?”. Finalmente, agregó: “Nunca te voy a abandonar... te abandonan. ¿Sigo? ¿A quién piensan que me refiero?”.

Luego de tanta intriga sobre lo que le pasó, Iglesias reveló que “se encontraba en Madrid y que tuvo una situación emocional difícil que va a intentar sanar”. De esta manera, le agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo.

Tras los rumores de lo que le podría haber pasado, la periodista subió una foto con Pablo Nieto, su pareja, y explicó: “No me separé, extrañé mucho y tuve ataques de ansiedad y angustia”. Por otro lado, también le dejó un mensaje a su hijo Jeremías, y dijo: “Extrañé hasta el desgarro a este pibito, al que amo con todas mis fuerzas”.

Finalmente, confirmó su vuelta a la Argentina, al publicar una foto del pasaje, mientras hacía escala en Madrid, España. “Pronto vuelvo a Málaga, pero necesito un tiempo de recuperación. Y por suerte en Madrid encontré contención fetén fetén”, escribió.

¿Vuelve a LAM?

Paralelamente a esto, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se conoció la noticia que Andrea Taboada y Estefi Berardi dejan el ciclo de espectáculos de América TV, LAM. Si bien no se conocen aún los detalles, se sabe que la salida de Taboada no fue por su propia voluntad, mientras que en el caso de Berardi sí es algo consensuado y con desafíos de ella a futuro.

El posteo de Andrea Taboada sobre su despido de LAM

En medio de la sorpresa por el cambio del panel del programa, comenzaron los rumores de que Fernanda Iglesias podría volver a ser parte del programa, pero se desconoce si como invitada por algunos días o con la idea de volver a integrar el mismo de manera permanente.

“Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, publicó Taboada en su cuenta de Instagram este sábado, y agregó: “Obviamente le agradezco a todos mis compañeros... Los voy a extrañar siempre”.

En tanto, Berardi contó que su salida tiene que ver con un nuevo proyecto laboral. “Mis planes cambiaron. La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad hacer mi salida ahora. Mandarina y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Entendieron todo perfectamente”.

Estefi Berardi contó que deja LAM y se sumará a un programa de cocina Twitter: @elejercitodelam

Según pudo saber LA NACION, Estefi se sumaría a la nueva edición de Pasaplatos Famosos, que comenzará a grabar su segunda temporada el miércoles próximo. En esta oportunidad, ya no será Paula Chaves la conductora estrella del ciclo, sino Carina Zampini, quien está al frente del ciclo en su versión sin celebridades.

Informe de Pablo Montagna.

LA NACION