El contundente mensaje de Yanina Latorre tras la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM: “Sigo porque no soy traidora”

Este domingo Yanina Latorre rompió el silencio y se refirió a la salida de Estefanía Berardi y Andrea Taboada de LAM (América). De manera contundente se desligó de toda influencia por el cambio rotundo en el panel del programa que conduce Ángel de Brito y dejó en claro que nos son ciertos los rumores que circulan en su contra acerca de ser la culpable de las reformas.

Yanina la Torre se refirió sobre la salida de Estefi Berardi y Andrea Taboada de LAM

Durante los festejos por el Día del Padre y en medio de los preparativos de un asado junto a Diego Latorre, Yanina se tomó unos minutos y le respondió a todos los usuarios de las redes sociales que la señalaron como la responsable de dirigir e influenciar para que las angelitas permanezcan o no dentro del programa. Fiel a su estilo, la panelista compartió un video en sus stories de Instagram y desmintió todo tipo de versiones.

“Amores sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo”, comenzó Yanina desde el jardín que da ingreso a su casa. “Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir… me enteré por los posteos, yo estaba en una cena ayer a la noche. (...) Me empezaron a escribir (Marina) Calabró, Laura Ubfal, Lourdes (Sánchez), el país… Se armó un quilom***”, agregó Latorre.

Tras la aclaración que realizó Yanina en su cuenta oficial, despejó las dudas que la vincularon con las decisiones internas de la producción. Antes de concluir el video, insistió: “No, no tengo idea. Posta. Hoy me dedico a averiguar”. Luego de aquellas palabras, la panelista no retomó el tema en una publicación siguiente y dio por cerrada cualquier referencia a ella. Solo queda aguardar hasta la próxima emisión de LAM desde donde se espera realice algún tipo de descargo.

Ángel de Brito salió en defensa de Yanina Latorre

Según contó más tarde De Brito, ni Latorre ni ninguna otra periodista o panelista tienen influencia sobre el armado del equipo. Además, señaló que los cambios se programaron con anterioridad y que la noticia se filtró el fin de semana.

La confirmación de Ángel de Brito

En un posteo, el conductor del programa remarcó: “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró; lo confirmo. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos”. La última frase fue en referencia a Berardi y Taboada, quienes se despidieron a través de Stories temporales.

La despedida de Estefi Berardi y Andrea Taboada de LAM

Al unísono, las angelitas compartieron posteos sobre su salida del programa de América. En un principio, Estefi Berardi manifestó: “A fin de mes me despido de LAM. Venía sintiendo que era momento de otra cosa, se vienen otros desafíos. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel, nadie me despidió. Estoy súper contenta y muy agradecida por todo lo lindo que me dio el programa”.

Estefi Berardi contó que deja LAM y se sumará a un programa de cocina

Según pudo saber LA NACION, Estefi Berardi se sumaría a la nueva edición de Pasaplatos Famosos, que iniciará el rodaje de su segunda temporada este jueves. En esta ocasión, Paula Chaves ya no continuará como conductora del ciclo y ocupará su lugar Carina Zampini en su versión de celebridades.

Andrea Taboada se despidió de LAM

En tanto, Taboada manifestó: “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente, le agradezco a todos mis compañeros, a Ángel de Brito y a Mandarina Televisión. Los voy a extrañar siempre”.

