El corte de rostro de Laura Pausini: le pidieron que cantara un famoso tema en vivo, pero se negó por un inédito motivo

La exitosa serie española de La Casa de Papel hizo volver a sonar a nivel mundial la canción “Bella Ciao”, pero sus orígenes se remontan a la resistencia antifascista, que la convirtió en himno contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia. En un programa de televisión, la cantante Laura Pausini se negó a cantarla por un inédito motivo.

Los jurados de La Voz en su edición española, Laura Pausini, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y los artistas españoles Antonio Orozco y Pablo López; asistieron el pasado domingo al programa El Hormiguero (Antena 3), que se emite en España.

Laura Pausini se negó a cantar "Bella Ciao" en el programa El Hormiguero.

A través de un juego, en el que los artistas debían cantar canciones en función de las palabras que eligieran las mascotas oficiales del programa, Trancas y Barrancas, pasaban de una melodía a otra, a través de la improvisación. En este caso, eligieron “corazón”. Fue entonces cuando su presentador, Pablo Motos, propuso cantar en italiano y comenzó la letra de “Bella Ciao”, pero Pausini se negó a continuarla.

“No, no, no. Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas”, expresó la cantante italiana. Al instante, Motos dio paso a otra letra y el momento quedó ahí, hasta que se viralizó en las redes sociales y los usuarios criticaron la negativa de Pausini.

El jurado de 'La Voz' de España asistió al programa 'El Hormiguero'. Instagram: El Hormiguero

“Después de este detalle, demostraste una falta de ética y de cultura. Ser antifascista es estar comprometida con la Justicia”, comentó la usuaria de Twitter @marialu43844221. “El antifascismo no es política, es sentido común”, apuntó @richisrqda216. “El fascismo es algo muy simple, o se esta en contra o se es fascista. No hay tonos de grises”, adhirió @iraop.

El origen de la canción

“Bella Ciao” sonó en numerosas ocasiones en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel, mientras sus protagonistas realizaban el robo en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre en España. La primera vez que se escuchó fue en la escena en la que Andrés de Fonollosa, alias “Berlín” (interpretado por Pedro Alonso) ,obligó a Sergio Marquina, alias “El Profesor” (Álvaro Morte), a realizar la promesa de que no se dejará atrapar si las cosas se complican durante el atraco.

Pero la canción tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia italiana contra el fascismo de Benito Mussolini y las tropas nazis tomó esta melodía como himno. Desde la ejecución del dictador en 1945, Italia celebra cada 25 de abril el Día de la Liberación. Más tarde, en la década de 1960, la canción se convirtió en un popular himno durante las manifestaciones obreras y estudiantiles de ese país.

ARCHIVO-. La canción se viralizó a través de la serie española La Casa de Papel.

Luego de su viralización a través de la serie española, se lanzaron numerosas versiones en distintos países. En la Argentina, la canción protagonizó las marchas de empleados bancarios contra el gobierno de Mauricio Macri en 2018 o entonó un cántico por la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). También fue reversionada por varios artistas reconocidos, como fue el caso de cantante colombiana Becky G, que impulsó un remix de reggaetón.