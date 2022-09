La angustia de Virginia Gallardo al hablar del accidente que sufrió su marido: “Nos asustamos un montón”

El viernes al mediodía, Martín Rojas, el marido de Virginia Gallardo, tuvo un grave accidente automovilístico en la ruta 9, a la altura de Marcos Juárez, cuando se dirigía hacia Córdoba por cuestiones laborales. A tres días del trágico hecho, la panelista de Intrusos (América) habló sobre el gran susto que atravesaron como familia. Con una enorme angustia acumulada, propia del miedo que atravesó, aseguró que se trata de “un milagro” que su pareja hoy esté con vida.

“Todo lo que no lloré estos días lo voy a llorar hoy. Nos asustamos un montón. El viernes estaba lista para salir para el programa y recibí esa llamada que uno no quiere recibir nunca. Lo único que quería era viajar a ver a mi esposo en Córdoba”, indicó en diálogo con Intrusos en referencia a sus últimos días, entre el susto y los nervios. En relación al momento que se le comunicó lo ocurrido en medio de la ruta, la panelista indicó que lo primero que hizo fue contar en sus respectivos trabajos lo sucedido, para emprender viaje hacia el reencuentro con su esposo, para así saber más sobre su estado de salud, hasta entonces desconocido.

Así quedó el vehículo de Martín Rojas tras el fuerte accidente en la ruta 9 Resumido.info

“El accidente ocurre en Marcos Juárez, a 200 km de Rosario. Yo llegaba a las 7 de la tarde, eso no me dejaba de perturbar. En una situación así es importante tener un ser querido. El padre que estaba en Córdoba llegó antes que yo. Fue en el medio de la incertidumbre, el accidente fue grave y el vehículo quedó destruido”, contó sobre los primeros momentos después del siniestro. Asimismo, destacó que sucedió debido a una mala maniobra del conductor del camión involucrado, quien hizo un mal movimiento para deslizarse y no vio que estaba el auto de Martín.

Los primeros momentos para Virginia fueron de total incertidumbre, al tener poca información sobre su marido. Sin embargo, mientras estaba en viaje fue su suegro, quien le dio tranquilidad al indicarle el diagnóstico del accidentado, a quien solo le habían detectado una lesión en el brazo izquierdo. Más tarde, confirmaron que se trataba de una fractura. “Es un milagro que esté bien”, sentenció Gallardo al indicar que actualmente su marido se encuentra internado en Capital Federal, tras su traslado desde Marcos Juárez, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Virginia Gallardo

Emocionada, la panelista quiso agradecer a aquellas personas que se preocuparon por su esposo, pero destacó a las personas que lo asistieron al momento del accidente, tanto bomberos como personas civiles que brindaron su ayuda y cuidaron las pertenecías en el lugar. También, destacó con humor la felicidad que sintió Martín al conocer lo querida que es ella, ya que quienes se presentaron en aquel temeroso momento para él demostraron un gran cariño hacia Gallardo.

También, si bien destacó el accionar del camionero involucrado, a quien culpó del accidente vial, pidió más responsabilidad en aquellos que están frente al volante. “Es importante tomar conciencia de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. Al salir a la calle se vuelve una medida indispensable. Miles de accidentes viales podrían evitarse. Respetar al otro y respetarnos es fundamental, no solo para mantener nuestra propia integridad física sino también para salvar vidas”, señaló.