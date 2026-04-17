El entorno de Marcelo Tinelli acusa a Milett Figueroa de hacerle brujería

La ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa trajo consigo gran cantidad de especulaciones sobre los motivos detrás. En las últimas horas, una fuerte teoría se filtró en A la tarde (América TV), la misma habría sido difundida por el entorno de las hijas mayores del conductor y acusa a la modelo peruana de haberle hecho trabajos de brujería a su amado durante meses para impedir la separación.

“Las hijas mayores ya habían bromeado con que la madre de Milett era la bruja mayor porque ella es vidente hayimy”, adentró Luis Bremer a los espectadores sobre esta historia.

A esta información, Karina Mazzocco reconoció que quien terminó de confirmarlo fue Mimí Alvarado, la mujer de El Tirri, el primo y mano derecha de Marcelo Tinelli. “Mimí Alvarado asegura que Milett Figueroa le habría hecho trabajos de brujería a Tinelli y que por eso lo llevaba de las narices”, explicó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron el final de su noviazgo (Foto: Instagram/@milett)

En una entrevista exclusiva con el ciclo, Mimí dio a conocer que incluso ella tuvo desde el principio fuertes diferencias con la madre de Milett, quien la acusaba de estar enamorada de Marcelo Tinelli en secreto. “Su mamá es una atrevida y yo se lo dije a Milett. Pero también me voy a proteger con anillos y cosas porque también sé que la madre de ella es la bruja más grande del Perú”, dijo la mediática.

“Una vez le fui a decir sobre mis peleas con ella a Milett, porque la mamá decía que yo estaba enamorada de Marcelo. Con más de 20 años de relación con mi marido, ¿voy a estar enamorada de Marcelo? Y le dije: ‘que desubicada tu mamá que dijo eso’“, recordó sobre la conversación que tuvo con la expareja de Tinelli.

Aunque Milett intentó defender a su madre de sus dichos, Mimí sigue convencida de que la mujer intentaba generar discordia entre los integrantes de la familia con brujería. A su vez, la mujer insinuó que la modelo habría engañado al conductor con gran cantidad de hombres de su país natal.

Mimi Alvarado afirmó que Milett Figueroa le hizo "macumbas" a Marcelo Tinelli

“Ella tiene un gran prontuario de hombres. Personas del mismo país que ella me han dicho cosas tremendas y muchos me decía: ‘Yo no puedo creer cómo Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es... gatubela’”, lanzó sin piedad.

“Si esa mujer llega a estar de nuevo con Marcelo, juro por Dios que hay macumba en el medio. Esto te lo juro por mi nombre entero; María de Santa Gracia Alvarado confirma que Milett le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte”, concluyó.

El enojo de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa por blanquear la ruptura amorosa en televisión

En paralelo a este escándalo rodeado de misticismo, Marcelo Tinelli estaría sumamente molesto con su exnovia por sus recientes declaraciones a la prensa. “Está enojado con Milett por la nota que dio el domingo cuando fue a votar. A él le molesta porque todavía no había hablado con ella de blanquear la separación”, explicó Santiago Sposato en A la tarde.

Por último, el periodista aseguró que fue él mismo quien le informó a Tinelli que saldría esta información y, tras ver la nota, el exconductor de ShowMatch le confirmó vía WhatsApp: “No había visto esa nota. Sí, terminamos la relación”.