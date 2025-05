El descargo de Fabiana Cantilo luego de que le negaran la visa para entrar a Estados Unidos

Fabiana Cantilo no empezó de la mejor manera la semana y así lo dejó ver en sus redes sociales, donde estalló de furia al anunciar que le habían negado la visa para entrar a los Estados Unidos, país en el que tenía una gira prevista desde el 7 al 16 de mayo, la cual fue obligada a suspender.

Fabiana Cantilo tenía varias presentaciones previstas para los primeros días de mayo en Estados Unidos Confluencia oficial

Según dio a entender con una series de videos en su cuenta de Instagram, en la que acumula 462.000 seguidores, el motivo por el que la Embajada del país norteamericano no le dio el permiso fue porque se habría sincerado sobre la recuperación que lleva a cabo con respecto a su pasado con las drogas.

“Me aconsejaron que no hable, pero obviamente no puedo con mi genio, tengo que explicar. ¿Saben lo que pasó? Resulta que, obviamente, se enteraron, porque yo saqué a la luz que estoy en recuperación hace 13 años“, explicó, visiblemente molesta, a través de un video que publicó en sus stories.

Y continuó: “Es un momento super heavy en Estados Unidos y, cuando vas a entrar, te preguntan si tuviste problemas con las drogas. Pero, como Gastón Pauls y yo rompimos el anonimato para ayudar a otras personas para que vean que se puede vivir sin drogas, ahora viene como un castigo".

Fabiana Cantilo reflexionó sobre la situación que la llevó a no obtener la visa

En ese sentido, comentó parte de la conversación con el personal norteamericano. “El tipo me preguntó: ‘You had problems with drugs?' (¿Tuviste problemas con drogas?). ‘Sí, pero hace mucho’ le digo“, recordó.

Y agregó: “Entonces, las otras veces que fui a Estados Unidos, que fui millones de veces a grabar y todo, mentí, porque si yo paré de drogarme hace 13 años, antes me drogaba, ¿entendés? O sea que están viendo si me dan o no me dan la visa por decir la verdad, ¿entendés? Es como todo al revés. Es muy gracioso“.

En el siguiente clip, Cantilo dio una posible interpretación de lo sucedido: "Todo es por algo, para mí me iban a matar allá. Yo tengo ángeles y seres que me cuidan. Lo que quiero decir es que no es que no me la dieron. No se sabe. Nadie me juna en Estados Unidos. Soy una hormiga más que cometió fraude. Hice fraude, entonces me lo perdonaron. Está lento el asunto, entonces no podíamos seguir con la gira”.

El breve comunicado con que el equipo de trabajo de Fabiana Cantilo anunció la cancelación de los shows (Foto: Captura Instagram/@fabitacontenta)

También se refirió al comunicado oficial que difundió su equipo de trabajo, en el que comentaron que quienes habían comprado las entradas podían reclamar el reembolso de su dinero, pero sin dar demasiadas explicaciones de lo que había sucedido. “Les quería decir de mi boca, esa especie de comentario milico, raro, que tuvimos que sacar. Me decían ‘no digas nada, no digas nada’“, lanzó.

Por último, le dedicó unas palabras a su productor artístico, con quien trabaja hace varios años. “Quiero especial agradecimiento al divino de Eduardo Basagaña, que hizo los Gran Rex y el Luna Park y acá puso todo lo que hay que poner, todo el dinero que hay que poner, para sacar esta... O sea, perdón, gracias, te amo, lo siento. Lo siento, perdón, te amo, gracias", cerró.