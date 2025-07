El descargo de Viviana Canosa tras el levantamiento del secreto de sumario de su denuncia

El jueves se levantó el secreto de sumario de la denuncia por presunta trata de menores realizada por Viviana Canosa el 21 de abril de 2025, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4, en presencia de su abogado, Juan Manuel Dragani. La misma involucró a varias figuras del mundo del espectáculo argentino, entre las que se encuentran Marley (Alejandro Wiebe), Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani y Marcelo Corazza.

Con el levantamiento se pudieron conocer detalles más precisos de lo que la periodista declaró y las pruebas que entregó. Esto generó que este viernes se animara a hablar al respecto en la apertura de su programa, Viviana en vivo (eltrece). “Hola, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Creo que lo voy a hacer ahora y el tema después va a seguir, obviamente, en la Justicia. Pero no vi tele, no escuché, no vi nada. Me lo contaron todo mis productores, por supuesto. Así que decidí aclarar algunas cosas con mi abogado y lo más importante es que mi denuncia tiene seis víctimas”, comenzó para recapitular la situación.

“Quiero arrancar leyéndoles algo que postee ayer, que dice: ‘Mi denuncia despertó e hizo que declaren seis víctimas. Estas víctimas se encuentran bajo identidad reservada y dentro del programa de Contención de Víctimas de Trata. La búsqueda y recolección de la prueba está a cargo de la Fiscalía, quien tiene a su cargo la investigación. No soy cómplice. No tranzo con la mafia de la trata. Tampoco con el abuso de personas. Voy a la Justicia. Fui a la Justicia y denuncié. Yo denuncié mientras otros hacen la vista gorda. Es lógico. Ellos van a las mismas fiestas. Se levantó el secreto de sumario, la investigación sigue en curso y la prueba está preservada en la Justicia’”, continuó y remarcó que hay seis víctimas que se animaron a denunciar lo vivido gracias a su impulso.

Viviana Canosa habló sobre su denuncia en vivo (Foto: captura eltrece)

“Yo no les tengo miedo, no le tengo miedo a nada. Soy una mina creyente y creí oportuno ir a la Justicia. Quiero decires que me pasé horas y horas hablando con un montón de chicos, chicas, adolescentes, preadolescentes. De gente que está viviendo en el exterior por miedo a las amenazas que han recibido. Así que sé que no me metí con un tema fácil. Pero si quiero que esto siga en la Justicia”, remarcó y dio a entender que no volverá a explayarse sobre el tema en cámara para no entorpecer la investigación llevada adelante por las autoridades.

“Ustedes me conocen hace mucho tiempo. Soy brava, soy peleadora, doy batallas, me gusta dar batallas y hasta muchas que uno puede considerar perdidas. Ahí lo vemos a Loan, a Lian, vemos a los chicos que ya no están más. Por lo menos no aparecen. No los quiero ver después en la tele llorando por chicos que no aparecen, porque todos sabemos que estamos hablando exactamente de lo mismo. Algunos ponemos el cuerpo y el alma, y otros simplemente van de pico”, expresó e hizo una analogía entre su denuncia y dos de los casos de desaparición de menores más conocidas de los últimos dos años.

Acto seguido, su abogado, Juan Manuel Dragani, se hizo presente en el piso y dio su defensa sobre el caso. “En función de lo que se escuchó ayer en diversos medios, se levantó el secreto de sumario, esto implica que la Justicia, por una cuestión procesal, no podía seguir prorrogando ese plazo. ¿Por qué estuvo en secreto de sumario la causa hasta hace 48 horas? Porque lo que se preservó es la investigación. La investigación de Viviana Canosa y su ampliación, sí. Pero también a raíz de la investigación que realizó la fiscalía y de la presentación que hizo principalmente Madres de Trata, que se presentaron como parte querellante en la causa", explicó a la audiencia.

Juan Manuel Dragani, el abogado de Viviana Canosa, explicó en vivo qué significa el levantamiento de sumario

“De hecho, en el día de ayer nosotros creímos que había cuatro víctimas, dos que se presentaron por Madres de Trata, una de forma particular y una que presentó la propia Viviana Canosa. Una víctima con la que yo mismo me entreviste y que obviamente hubo mucha gente que llamó, que no tenías verisimilitud los hechos con respecto a lo que decía Viviana y con respecto a lo que habían dicho desde la organización de Madres de Trata”, indicó sobre todos los hechos que debía contemplar la Justicia antes de hacer pública cualquier información vinculada a la denuncia.