Cómo sigue la salud de Daniel Gómez Rinaldi tras el robo y el ataque en Recoleta

Daniel Gómez Rinaldi fue víctima de un robo en pleno microcentro porteño cuando se dirigía a su trabajo a las cinco de la madrugada. El reconocido periodista se esperaba el colectivo para asistir al programa Esta mañana de Radio Rivadavia cuando fue interceptado por un ladrón.

“Paro el colectivo y cuando estoy subiendo el primer escalón me arrancan el teléfono de la mano, porque yo mientras estoy en la parada voy leyendo para ponerme al día”, contó Rinaldi, en diálogo con Nacho Ortelli, el conductor del ciclo radial al que no pudo asistir por la situación delictiva que vivió.

“Y sale corriendo por Talcahuano y yo decido correr tras de él y gritarle que me devuelva el celular. Él tira su bolso pensando que yo me voy a quedar con su bolso, pero yo me imaginaba que mi celular lo tenía en la mano”, describió la persecución, que aunque ocurrió en cuestión de segundos, el ladrón logró sacarle ventaja al periodista y escabullirse por una calle solitaria.

Gómez Rinaldi habló con LN+ luego de ser asaltado

Sin embargo, Rinaldi logró perseguirlo y descubrir que el individuo se había escondido en un container de basura. Con valor decidió increparlo, abrir el tacho de basura y pedirle que le devuelva el celular. “Le digo: ‘devolveme el celular que lo necesito para trabajar’. Entonces él sale despacio y empiezo a agarrarlo del buzo que tenía puesto, a zamarrearlo. Y ahí saca un cuchillo y me pega un puntazo en la pierna, después otro más y como yo ya no podía más porque venía muy cansado, muy agitado, decidí soltarlo. Porque yo pensé: ‘¿El próximo cuchillo dónde me lo va a pegar?’“, recordó sobre los pensamientos que pasaban por su cabeza mientras se encontraba cara a cara con su atacante.

“Me quedé gritando para que venga la policía, a los dos minutos llegaron. Entonces la policía empezó a llamar y se siente el teléfono al que estaban llamando”, explicó aliviado de que el delincuente tiró el celular al container de basura, lo que le permitió recuperarlo en un santiamén. Además de hacer la denuncia, el periodista de Bendita (El Nueve) tuvo que ser atendido por el SAME debido a los fuertes dolores y la sangre que perdió por las heridas.

El violento robo a Daniel Gomez Rinaldi

“Me revisaron, me hicieron como una limpieza y me preguntaron si quería ir a otro lugar. Me llevaron a la guardia, me volvieron a revisar, me vendaron y me llevaron a la comisaría a declarar”, concluyó el periodista en su relato. Por último, agradeció a todas las personas tanto del medio como del público en general que se preocuparon por su situación y le hicieron llegar infinidad de mensajes de apoyo a través de sus redes sociales.

Por el momento, desde el lado de la Justicia, pudo conocerse que se labraron actuaciones por tentativa de robo y lesiones con la intervención de la Fiscalía Nro. 3 a cargo del Dr. Roma. El delincuente logró escapar, por lo que no hubo, hasta el momento, detenidos por lo sucedido.