La denuncia de Viviana Canosa: qué dijeron Flor Peña y Lizy Tagliani tras el levantamiento del secreto de sumario

Finalmente, la Justicia levantó el secreto de sumario tres meses después de que Viviana Canosa se presentara en los tribunales de Comodoro Py para denunciar una supuesta red de trata y corrupción de menores en la que involucró a un grupo de figuras del espectáculo.

Según se puede leer en el documento oficial, la conductora mencionó como partícipes a Florencia Peña y a su marido, Ramiro Ponce de León, y a Lizy Tagliani, entre otros, en tanto describió el contenido de supuestas imágenes que le habían mostrado las presuntas víctimas que se acercaron a ella “para que pueda hacer la denuncia”. “La información me llega porque la gente me llama. Fui yo quien escuché a las víctimas. Estas personas tienen temor, pero yo intento que se presenten a declarar. Por el momento no quieren hacerlo por el gran temor que tienen”, dijo la periodista ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, aunque no aportó pruebas concretas que avalen sus dichos.

Luego de que ayer se levantara el secreto de sumario, Florencia Peña habló con el móvil de Desayuno Americano (América TV) y aseguró que, junto a su abogado, Fernando Burlando, irá por todo. “Fue una operación. Todo tuvo un tinte tan horrible que ahora viene nuestro contraataque legal, vamos por todo. ¿Te parece que si yo aparezco en un video no estaría procesada? La causa es una paparruchada", sentenció.

Asimismo, resaltó que “retrasaron mucho” el secreto de sumario “porque les daba vergüenza, porque no había nada para investigar, porque nunca se entendió lo que hicieron”.

Por otra parte, la protagonista de Pretty Woman: el musical envió un audio de WhatsApp a distintos periodistas con otro descargo contundente. “Una cosa importante para mí, para que se entienda, es que esta fue una causa que se armó desde los medios. Los medios fueron parte de esta causa. La Justicia fue parte de esta causa con un fiscal que nunca debería haber recibido una denuncia de estas características, en potencial”, sostuvo la actriz.

“Y, después, una causa que fue filtrada a la prensa para que se conociera que había nombres famosos sin ningún tipo de prueba. Y eso es lo que también indigna. No fue solo una denuncia de una persona, hubo mucha gente involucrada para que esto saliera tan mal como salió”, concluyó.

Así respondió Florencia Peña a las acusaciones de Viviana Canosa (Captura: América TV)

Además, una fuente muy cercana a la actriz le dijo a LA NACION que Peña “está muy triste y conmovida” por todo lo que sucedió. “Ella se tuvo que callar durante todo este tiempo porque había secreto de sumario, sin saber por qué se la estaba denunciando. La locura que se dijo de ella es una barbaridad, que reclutaba menores, que ejercía una red de pedofilia, que ella y su marido abusaban”, señaló una persona del entorno de la actriz.

En ese sentido, también se informó que luego de que se filtraran las declaraciones de Canosa, Peña perdió mucho dinero porque se le dieron de baja numerosas campañas publicitarias en las redes sociales. “Se perdió mucho por algo que es totalmente injusto”, resumió la fuente.

En su cuenta de Instagram, en tanto, Peña también se tomó el tiempo de hacer una publicación sobre el tema. “Luego de una extensa y difícil espera, finalmente hemos tenido acceso al sumario judicial iniciado a partir de la denuncia pública realizada por Viviana Canosa, vinculada a una supuesta red de trata de personas. Al revisar el expediente, nos encontramos con un conjunto de elementos que carecen de sustancia probatoria, sin fundamentos sólidos ni argumentos que justifiquen el tiempo y los recursos que este proceso ha requerido por parte de la Justicia“, reza el escrito.

“Más allá de la sorpresa que genera la fragilidad de la denuncia, lo que realmente impacta es la exposición de las personas a un sistema que, en ocasiones, puede ser fácilmente manipulado o desbordado por intereses ajenos a la verdad. Haber comprobado que no existía sustento en las acusaciones no alcanza para reparar el daño emocional, mediático y personal sufrido”, continúa Peña.

“Las personas involucradas hemos atravesado momentos muy duros: angustia, incertidumbre, y el profundo dolor que provoca verse injustamente señalados. Esta situación también ha afectado a nuestras familias, a nuestros entornos afectivos, y a quienes, sin buscarlo, quedaron atrapados en una historia ajena y dolorosa”, asegura la actriz. “Si bien valoramos que la Justicia haya podido esclarecer los hechos, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y desazón por lo vivido”.

Tras dar algunas notas en canales televisivos, Peña hizo un descargo en sus redes sociales (Foto: Instagram @Flor_de_p)

“Ahora se abre una nueva etapa: la del proceso de sanación y reconstrucción personal para quienes fuimos injustamente afectados, y también la de buscar que quienes hayan actuado con irresponsabilidad o mala fe enfrenten las consecuencias legales que correspondan. Nuestro compromiso es claro: no por revancha, sino por justicia. No solo por quienes ya fuimos dañados, sino también por aquellos que podrían estar en riesgo si este tipo de situaciones vuelven a repetirse. Confío en que la Justicia avanzará para esclarecer por completo lo ocurrido y para que, si corresponde, los responsables asuman las consecuencias", finaliza la publicación.

“Lo único que busco es un pedido de disculpas”

Por su parte, Lizy Tagliani fue abordada por el móvil de SQP (América TV) y también se refirió a la apertura del secreto de sumario y reveló cuáles son los pasos que seguirá a partir de ahora. “Yo accioné legalmente desde el primer momento, penal y civilmente. Siempre estuve segura de que no había nada, porque yo sé quién soy y las personas que dijeron eso también me conocen, por eso saben que están mintiendo. Sabía que esto no tiene razón de ser y que todo era una locura”, comenzó expresando la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

“La única reflexión que puedo hacer es que todos tenemos que pensar las cosas que decimos. Todos. Los humoristas, las personas que trabajamos en la televisión... Y también es importante pensar con qué pruebas denunciamos lo que denunciamos”, agregó.

La conductora dejó en claro, una vez más, cuál es su objetivo: “Lo único que busco es un pedido de disculpas y estaría dispuesta a hacerlo cara a cara, porque es alguien que me conoce un montón. Siempre estuve dispuesta a hablarlo cara a cara con ella, o con Lucas [Bertero], que son las personas que han hablado sobre mí”. Y aclaró: “Si no existen esas disculpas, vamos a ir por la parte civil. A la gente muchas veces más que su integridad le importa el dinero; entonces, lo resolvemos con dinero”.