El desconsolado llanto del Loco Abreu en PH Podemos Hablar al recordar a su familia: “Es una angustia que tengo”

Sebastián “El Loco” Abreu es uno de los nombres más reconocidos dentro del ambiente del fútbol. Su habilidad con la pelota le ganaron, no solo el reconocimiento de sus pares, sino también el amor de miles de fanáticos alrededor del mundo. Aunque él se muestra agradecido por el cariño de la gente que lo acompañó durante su carrera y que lo apoya hasta el día de hoy, en su corazón siempre estará presente el dolor de que sus abuelos no hayan podido verlo triunfar. Así lo recordó durante su paso en PH: Podemos Hablar (Telefe) en donde no pudo controlar las lágrimas.

El llanto del Loco Abreu en PH Podemos Hablar, al recordar a sus abuelos

Como todos los sábados, Andy Kusnetzoff le dio la bienvenida al grupo de invitados que, a lo largo de la noche, compartiría con el público algunas de sus historias de vida. Como era de esperarse, la velada comenzó con algunas risas, pero rápidamente el conductor logró sacar a relucir las lágrimas de los presentes.

El llanto es muy común en el ciclo del ex CQC ya que, con sus incisivas preguntas, logra arrancarle a sus entrevistados sus recuerdos más íntimos. En esta ocasión, el primero en caer fue el Loco Abreu quien, al responder una consigna sobre su infancia, no pudo evitar quebrarse al hablar de sus abuelos.

“Que pase al frente los que tuvieron una infancia difícil”, dijo el conductor, a modo de invitación. El deportista de 45 años cumplió con la indicación y, con una sonrisa, comenzó a relatar un episodio de su niñez. Cuando era chico, sus papás trabajaban mucho para poder llegar a fin de mes y, por ende, los lujos escaseaban.

No obstante, le prometieron que le regalarían una bicicleta si pasaba de curso. Una vez que lo logró, mantuvieron su palabra y lo recibieron con una sorpresa. Sin embargo, no era lo que él se esperaba, ya que en vez de darle el modelo que quería, refaccionaron una que ya le habían dado cuando tenía seis años. “La pintaron, le subieron el asiento, pero era la misma”, detalló con los ojos brillantes de quien, siendo adulto, entiende la intención de sus papás.

El loco Abreu es uno de los futbolistas más destacados de Uruguay AFP

Aunque lo relató cómo un suceso gracioso, a continuación compartió otro recuerdo que lo afectó profundamente. “No pude disfrutar con mis abuelos, tan futboleros que eran”, expresó y se apresuró a aclarar que eran de Peñarol, el destacado club uruguayo. Y agregó: “Ellos siempre decían ‘este guacho va a llegar, tiene condiciones’. Pero yo era de un barrio humilde y cuando me tocó llegar, y poder conseguir cosas importantes -sobre todo con la Selección-, no tenerlos es una angustia que tengo presente”.

Interesado, Andy Kusnetzoff quiso saber qué hubiesen dicho al verlo convertido en uno de los futbolistas más importantes del país. “Uno estaría con su tabaco, hubiera ido al estadio. El otro con su radio...”, empezó y se vio obligado a frenar debido a la emoción.

El Loco Abreu con la Copa América en 2011 archivo

Haciendo un esfuerzo para terminar de hablar, continuó: “Con su vasito de vino, sin mirarlo. Por radio. Emocionado. Porque, desde chico, siempre lo visualizaron”. Asimismo, aclaró que ese sueño pudo cumplirlo con sus abuelas, quienes lo vieron celebrar el triunfo de la Copa América de 2011 cuando golearon 3-0 a Paraguay en el Monumental, en Argentina.

Para finalizar y ya más tranquilo, aseguró que tiene la certeza de que sus dos abuelos pudieron verlo y que lo siguen acompañando a pesar de haber fallecido.