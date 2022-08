Diego Poggi reveló en PH qué le dijo a su papá cuando le contó que tenía novio y la respuesta no fue la deseada

Este sábado, Andy Kusnetzoff tuvo como invitados especiales a la actriz Leticia Siciliani, al músico Gustavo “Cucho” Parisi, la conductora Florencia Peña, el humorista Álvaro Navia y al periodista Diego Poggi en PH, Podemos Hablar (Telefe). En un momento del programa, el conductor pidió que se acercaran al centro los que tuvieron que afrontar prejuicios.

Quienes dieron el paso hacia adelante, fueron Leticia, Florencia y Diego, y el primero en tomar la palabra fue precisamente el periodista. “Creo que es la última vez que voy a hablar de este tema. Es un buen lugar y me siento cómodo”, expresó e introdujo: “Se hizo conocido un tweet que yo escribí en un momento hablado sobre mi sexualidad, que me gustan los hombres”.

Diego Poggi contó cómo fue la reacción de su papá cuando le contó que era homosexual

En ese mensaje, el influencer mostró la reacción de su padre ante la noticia de su orientación sexual. “Uno tiene que afrontar a veces los prejuicios (...) Yo lo llamé a mi viejo... Te mando un beso papá, somos amigos, nos queremos hoy”, aclaró. Ante la pregunta del conductor, Diego respondió que su padre es mecánico y luego relató lo sucedido: “Yo escribí un tweet, lo subí con la charla que tuve con mi papá y repercutió muchísimo”.

“Yo en ese momento le contaba que estaba de novio y que me iba a ir de vacaciones con mi ex pareja y mi viejo me escribió una frase poco agradable, pero lo entiendo también. Me dijo que me olvidara de que tengo papá”, relató el experiodista de TN.

En la captura que había compartido Poggi el año pasado, su padre manifestó: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”. Por su parte, el comunicador ironizó: “Qué tipo agradable” y en los comentarios del tweet escribió: “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un hu...!”.

El periodista Diego Poggi le contó a su padre que está en pareja con otro hombre y que ambos se irán juntos de vacaciones

“Es de calentón, es algo duro. La persona que más querés y que más admirás. Cuando me dijo eso lo mandé a la mier... realmente me puse triste, pero también entiendo que nuestros viejos no tienen todas las herramientas. La mayoría de nuestros padres hay cosas que no entienden”, explicó desde el centro de la escenografía de PH.

“Él lo entendió y tenía mucho miedo de que los clientes le dijeran ‘eh, tenés un hijo que es gay’ porque es un mecánico y porque hablan así, andá a saber qué dicen. Y al contrario, lo llamó todo el mundo para decirle ‘che, chabón, ¿qué hiciste?’”.

Tras la viralización del tweet, el periodista recibió miles de mensajes de sus seguidores que atravesaban una situación parecida. “Viste que en las casas no se habla y se oculta mucho, pero se me acercó mucha gente a decirme que gracias a lo que pasó, pudo hablar de su tema en la casa y creo que uno se tiene que quedar con eso”, manifestó.

Por último, Diego Poggi expresó: “Hoy es una anécdota y está todo bien. Te admiro viejo y te pido perdón”. Según el comunicador, las relaciones con su padre retomaron su curso y este ida y vuelta es historia pasada.