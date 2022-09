Alex Caniggia reveló en qué se gastó los $10 millones que ganó en El Hotel de los Famosos: “La guita va y viene”

El pasado 25 de julio, Alexander Caniggia se consagraba como el ganador de la última edición de El Hotel de los Famosos (eltrece), tras derrotar a Martín Salwe en la final del reality. El cantante e influencer argentino recibió el premio de $10 millones del programa televisivo y, para sorpresa de todos, este sábado reveló que ya se lo gastó todo.

Los problemas físicos que sufrió en los episodios anteriores no le impidieron convertirse en ganador. Fue una competición reñida y emocionante, que culminó con la “H” final sobre un juego en el que debían llevar tres tarjetas blancas mientras sorteaban los obstáculos con fuerza, velocidad y agilidad; para poder intercambiarlas por la tarjeta dorada y depositarla en la cima.

A pesar de la poca diferencia en los tiempos, de tan solo ocho segundos en la prueba final, Caniggia se destacó con su destreza. “El triunfo este, ¿sabés a quién se lo dedico? A mí mismo, a nadie más”, expresó el ganador. A menos de dos meses de la victoria, Alex reveló que ya se gastó todo el dinero.

Alexander Caniggia reveló que ya gastó los 10 millones de pesos que ganó en 'El Hotel de los Famosos

“Diez palurris me llevé. Ya me los gasté igual. Fui de viaje un mes, con mi novia [Melody Luz, a quien conoció en el programa]. A todos los lugares”, contó en el plató de Podemos Hablar (PH, Telefe), en diálogo con Andy Kusnetzoff. El presentador, sorprendido, le consultó si viajaron en primera. “Sí, obvio”, expresó el ganador del reality conducido por Pampita y el Chino Leunis.

Los asistentes al programa se mostraron atónitos ante la revelación del hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y de la mediática Mariana Nannis sobre el gasto de tal suma de dinero en tan poco tiempo. “Pasajes, hoteles... se gasta. Fue al toque. La guita va y viene. Yo tengo que viajar como un rey. De turista, en el gallinero, jamás. Estuve tres meses y medio encerrado, ¿sabés lo que era eso?”, expresó.

Alex Caniggia y Melody Luz visitaron la ciudad española de Sevilla. Instagram @alexcaniggia

Durante las últimas semanas, la pareja compartió a través de sus redes sociales las fotos de su viaje por Europa, en el que disfrutaron de Italia y España, entre otros países. El influencer anunció que ahora proyecta “otros realities” que de momento no puede revelar.

La anécdota con Ricardo Arjona

Caniggia es reconocido por su naturalidad y espontaneidad. Tal es así que el artista no tuvo problema en reconocer que no sabía quién era Ricardo Arjona, luego de que el cantante lo invitara a uno de sus recitales en el Movistar Arena.

El ganador del reality relató cómo conoció al intérprete de “Fuiste tú”. “Fui al gimnasio en Buenos Aires. Agarré las pesas y vino un muchacho y me dijo: ‘¿Puedo usarlas?’. Le dije que sí, obvio. Y dije: ‘Será un turista que vino a pasear’”, comenzó.

Y prosiguió: “Empezamos a hablar y me preguntó qué hacía esa noche. Yo estaba al pedo. Y me dijo: ‘Toco esta noche en un recital en el Movistar Arena. Me gustaría que te pase a buscar mi gente a las seis de la tarde’. ‘Sí, vamos’, le dije. Yo no sabía quién era”.

Caniggia contó que no sabía quién era Ricardo Arjona hasta que lo invitó a un recital.

El influencer relató que, cuando lo fueron a buscar, estaba todo lleno de policías. “Dije: ‘¿Qué onda? Este es re capo mal’. Voy a googlear. Pero no me iba el 4g. Me quería matar. Cuando llegamos al Movistar Arena, empezó a cantar y yo no me sabía ninguna canción. Pero me encantó igual, la pasé bomba. Estaba al lado de él”, contó.

Al salir del estadio porteño, el artista se despidió de él y le agradeció por asistir a su recital. “Le dije: ‘Gracias a vos, hermano. Saludos, genio’. Porque no sabía el nombre”, concluyó.