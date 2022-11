El desesperado pedido de ayuda de Cristian Lo Surdo, ex Cuestión de Peso: “Mi temor es volver a pesar lo que pesaba”

escuchar

En 2018, Cristian Lo Surdo decidió ingresar al ciclo Cuestión de Peso (Net Tv), en el que se proponía un plan de acción para aquellas personas que tenían sobrepeso. Un equipo interdisciplinario trabajaba con los participantes para tratar su enfermedad y el proceso era televisado. El joven logró ingresar al reality y cambió su vida, pero a cinco años de aquel entonces atraviesa un duro momento por el que pidió ayuda en los medios.

La obesidad para Cristian Lo Surdo fue un problema diario en su vida. Su paso por el ciclo comenzó con un peso de 224 kg y generó un gran cambio en su vida, gracias a que descubrió e incorporó nuevos hábitos. Fueron diez meses en los que participó del programa y con la ayuda de los profesionales logró bajar 102 kilos, por lo que recibió el alma médica en el reality.

Cristian pide ayudar ante la grave situación que atraviesa (Captura video)

Sin embargo, aquel momento de felicidad hoy se ve empañado de la dura realidad que atraviesa en relación a su salud mental. “El fantasma en la cabeza lo tenés de por vida, el de volver a ese peso que tuve cuando empecé el tratamiento. Yo llegué a pesar 220 kilos y lo más difícil es la cabeza. Toda la situación que vivís lo canalizás por ahí, hasta ahora estoy pagando una deuda para poder entrar al programa, no es fácil salir de esto”, explicó en diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live).

En la misma línea, el exparticipante indicó que actualmente la cuestión económica impacta su día a día, la preocupación por los gastos que lleva a cabo lo llevan a tener un grave problema con el sueño y a consumir diversos alimentos. “Mi trabajo es un comercio, y fui aumentando de peso, todo el problema está en la cabeza. Mi temor es volver a pesar lo que pesaba, la operación (bariatrica) no te soluciona nada si tenés tantos problemas en la cabeza. Las cosas no están bien y tengo ganas de tirar la toalla, te digo la verdad”, lamentó al detallar la situación que enfrenta.

Cristian Lo Surdo sobre el grave problema que atraviesa

En sus palabras, Cristian no dudó en ponerle nombre al duro momento que está viviendo: tiene depresión. “Esto que tengo en otro momento hubiera sido peor. Tener a mi hija me ayuda y sin ella la historia hubiera sido otra, hoy no estaría acá, yo estaba muerto. En la carta que le escribí a mi hija le dije que el padre sustituto la cuide. Tengo ganas de tirar la toalla de verdad, no me puedo tomar ni un día de vacaciones. No quiero seguir viviendo así”, reveló desesperado.

Asimismo, destacó que sus amigos juegan un rol fundamental en su vida, ya que recibe un fuerte apoyo de su lado; sin embargo, sus pensamientos continúan dirigidos hacia el cansancio que siente por su salud. Pero no pierde las esperanzas de lograr mejorar los diversos aspectos de su vida. Por ello, pidió la ayuda de la gente para acceder a clases en un gimnasio o que quienes puedan se acerquen a comprar a la carnicería en la que trabaja, en Temperley.

LA NACION