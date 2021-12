El desesperado pedido de Wanda Nara a sus vecinos argentinos tras su llegada al país: “Algún alma caritativa”

Wanda Nara llegó a la Argentina junto a sus cinco hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, y las niñas Francesca e Isabella, que tuvo con Mauro Icardi. La empresaria compartió los detalles del viaje con sus 10 millones de seguidores y les contó un imprevisto que sufrió en el aeropuerto: se olvidó un objeto muy importante para ella. “Nos queremos matar”, aseguró.

A través de Stories de Instagram la representante de Icardi se grabó junto a su hija menor y le hizo un pedido muy especial a sus vecinos argentinos: “Vamos a hacer un pedido con Isi a algún alma caritativa, o algún vecino de la zona ¿Mamá que se olvidó?”, le preguntó a Isabella mientras miraba hacia la cámara. Frente a lo cual la niña respondió: “El mate”. “¿Qué vamos a hacer? Nos queremos…”, dijo la influencer, y la niña completó la frase: “Matar”.

Wanda Nara hizo un pedido desde el aeropuerto para conseguir un objeto preciado

Pese al imprevisto, Wanda se mostró distendida y feliz del viaje que la reencontrará con su familia y le permitirá pasar las fiestas junto a ellos en Buenos Aires. “¿Qué podemos hacer? Pero por suerte vamos a Argentina, que hay mate en cada esquina ¡Ay, me quedó un versito! Si esto me pasaba en Ibiza no iba a conseguir mate, pero en Argentina sí”, comentó mirando a cámara. Pícara, Wanda miró a Isabella y le preguntó: ¿Vos trajiste tu mate? Mientras abría un paquete de papas fritas, la niña le respondió que no, con inocencia.

La empresaria llegó este lunes al país para instalarse en el country Santa Bárbara, en la casa que le cedió su exesposo, Maxi López, en parte de pago por la manutención de los hijos que tienen en común. La semana que viene, Mauro Icardi viajará desde París a Buenos Aires para pasar la Navidad con su familia.

"Mi destino favorito, con mi manada", describió Wanda Nara en una publicación de Instagram junto a una bandera de Argentina Instagram

La hilarante charla de Wanda Nara y su hija Isabella sobre la Argentina

El sábado pasado, la dueña de Wanda Cosmetics compartió en redes sociales un divertido momento que vivió con Isabella, donde hablaban de la Argentina.

Mientras la niña almorzaba, Wanda decidió hacerle una pregunta y grabó su inocente respuesta.“ ¿Cuál es el país que más nos gusta a nosotros?”, le consultó. Isabella respondió sin tapujos: “Argentina, porque siempre hace calor”.

Isabella Icardi le contó a Wanda Nara cuál era su país favorito y por qué (Crédito: Captura de video Instagram/@wanda_nara)

Luego, la niña aclaró que también le gustaba Ibiza. Al escucharla, su hermano Benedicto interrumpió la charla para recordarle otro lugar que les agradaba mucho: Maldivas. Con este nuevo destino, la pequeña concluyó diciendo que esos eran tres sus lugares favoritos.

Con humor y ternura, Wanda le aclaró a su hija que Ibiza era una isla, no un país, y le recordó que en la Argentina también hacía frío en invierno. Luego, la mediática le consultó si le gustaba el país sudamericano porque se hablaba español. Pero la menor del clan, con la espontaneidad que caracteriza a los niños, especificó que lo que más le gustaba de Argentina era que “hay muchos parques y plazas”.

Bajo las risas de Wanda, la niña dijo que le encantaba “porque se podía pasear a la noche, porque les ponían luces”. Ante la respuesta de su hija menor, y con mucho humor, Wanda le preguntó en broma: “¿Sos de algún partido político vos que estás hablando tan bien de los parques de la Argentina?”.