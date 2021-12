La bronca de Valentino, el hijo de Wanda Nara, por haber viajado a la Argentina

Wanda Nara volvió a la Argentina y compartió en sus Stories de Instagram una serie de videos que tenían a sus hijos como protagonistas. Uno de ellos llamó particularmente la atención, y tenía al mayor de los niños, Valentino López, como protagonista. El chico de 12 años, le hizo un tajante reclamo relacionado al lugar donde le gustaría estar.

“¡Llegamos Benchu!”, le comentó alegremente la empresaria a su hijo menor, Benedicto. Sin mucho entusiasmo, el chico de nueve años le preguntó: ¿A Italia?. En ese momento, Valentino, el mayor de los hermanos, interrumpió la conversación, y hablando en inglés, dijo: “Mom I need to go to Italy, that’s my home”, cuya traducción al español es: “Mamá necesito ir a Italia, esa es mi casa”. La reacción de Wanda no se hizo esperar: “¿Eh?”, exclamó sorprendida por el comentario.

El reclamo del hijo de Wanda Nara cuando llegó a la Argentina

Minutos antes, otro de los niños y la menor de sus hijas también le hicieron reclamos a la influencer tras su llegada al país. “Piscina, paparazzi, vacaciones”, dijo entre risas Constantino, de 10 años, mientras se encontraba en el interior del auto que los llevaba hasta el departamento que tienen en el barrio de Núñez, sobre Avenida del Libertador.

Isabella, la menor de la familia, entró en la conversación y le hizo una llamativa pregunta a su madre: “¿Mami, pero vos te diste cuenta que había mucha gente había ahí?”. “¿Dónde?”, le consultó Nara. “Cuando salimos del avión, en la puerta de afuera, todos gritaban ¡Wanda Wanda!”, señaló con una sonrisa. Entre risas, la empresaria le respondió: “Me haces reír”.

Las primeras horas de Wanda Nara en la Argentina

Wanda Nara y sus cinco hijos llegaron al país este lunes por la mañana y fueron directo a su departamento, en la ciudad de Buenos Aires, para encontrarse con la madre de la empresaria Nora Colosimo y su hermana Zaira Nara, que estaba acompañada por sus hijos Malaika y Viggo.

Ya reunida, la familia disfrutó de un desayuno bien tradicional, con mate y medialunas rellenas de jamón y queso.

Después de charlar unos momentos y ponerse al día, las hermanas Nara se vistieron y arreglaron para ir a trabajar. Un equipo de estilistas amigos se acercaron a la vivienda y fueron los encargados de maquillarlas y peinarlas, para la sesión fotográfica que las esperaba.

Mientras las nenas disfrutaban de la pileta, los varones se dedicaron a jugar al fútbol Instagram

Mientras, Nora llevó a sus siete nietos hasta la terraza del edificio para que puedan jugar en la pileta y disfruten del hermoso día soleado. La abuela, feliz de tenerlos a todos juntos, compartió la divertida tarde llena de juegos.