Yanina Latorre criticó con dureza a Flor de la V por la entrevista a Jey Mammon

Esta semana, la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón tomó notoriedad mediática luego de que el humorista volviera a dar una entrevista en televisión desde que se dio a conocer públicamente la acusación por abuso sexual. Además, denunció a comunicadores de la televisión argentina por calumnias e injurias. Ante eso, Yanina Latorre no se quedó callada y le contestó.

El estudio de abogados que representa al humorista inició acciones legales contra Ángel de Brito, Yanina Latorre, Karina Mazzocco, Augusto “Tartu” Tartúfoli, José Núñez, (gerente de América), Lucas Benvenuto y Nazarena Vélez por considerar que afectaron “el derecho a la intimidad y la privacidad” de Juan Martín Rago (el nombre real de Mammón) al hablar en televisión sobre el caso y caer en “calumnias e injurias” que “afectaron su vida”.

Yanina Latorre criticó a Flor de la V y Jey Mammón

No obstante, Yanina Latorre manifestó que no recibió ninguna notificación. En tanto, Ángel de Brito, quien se presentó a la mediación con el humorista y aseguró que no se iba a retractar de sus dichos, señaló que Florencia de la V no se presentó y que mandó a su abogado.

“Evidentemente, arreglaron hacer este baldazo de lavandina que filmaron hoy”, acotó De Brito en referencia a la entrevista de Intrusos de este martes, en el que desmintió las declaraciones de Lucas Benvenuto. En ese momento, Yanina Latorre tomó la palabra y criticó el rol de la conductora de aquel programa.

“Hablando de Flor y me hago cargo de lo que digo, ¿cómo te sentás a conducir un programa y sos un ser creíble por tu lucha, defendés una causa como la de Lucas Benvenuto, te emocionás, llorás y lo entendés porque hablás con él? Y después te sentás a tratar de ayudarlo a Jey. Yo no podría hacerlo, me dan ganas de vomitar”, indicó y luego agregó que lo mejor que tienen los comunicadores es su credibilidad.

Por su parte, Ángel de Brito explicó cómo fue la mediación. “A mí me llegó la notificación y, por supuesto, fui. Le aclaro a la gente que las mediaciones son una instancia privada y lo que busca la justicia para ver si se pueden arreglar las cuestiones. Él pidió restricciones y una suma de dinero”, indicó, aunque no estaba autorizado a decir el monto. Latorre señaló que se trataba de un total de tres millones de dólares.

Horas más tarde de la entrevista a Intrusos, el exconductor de La Peña de Morfi (telefe) habló con Luis Ventura en Secretos Verdaderos y a la salida lo esperaron las cámaras de LAM en vivo. Mammón se detuvo a responderle. “No es ningún embate judicial contra los medios. Hay mediaciones con algunas personas”, señaló y luego miró el logo del programa en el micrófono. “¿Están en vivo ustedes? Es con algunos comunicadores de LAM”, señaló.

Jey Mammón les dejó un mensaje a los panelistas de LAM

El músico evitó hablar en directo con los panelistas, pero lanzó un mensaje desafiante: “Los espero en las mediaciones”. Tras el corte del móvil, Yanina Latorre indicó: “Estaría buenísimo que me nombre, porque yo digo todo con nombre y apellido, me hago cargo de lo que digo, hablé de él siempre e iría a la mediación. No me retractaría de nada y también le diría que opiné e hice mi trabajo”.

