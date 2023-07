Floppy Tesouro dio detalles de la salud de Silvina Luna y dijo que “lucha minuto a minuto”

escuchar

Desde el 13 de junio, Silvina Luna está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires, al presentar una dificultad respiratoria debido a una bacteria. Su salud se encuentra deteriorada desde el 2010 al ser diagnosticada con hipercalcemia e insuficiencia renal, por lo que requiere un trasplante de riñón. En medio del delicado momento que atraviesa, Floppy Tesouro dio detalles del cuadro de su colega.

En 2008, Silvina Luna se sometió a una intervención estética de glúteos con el médico Aníbal Lotocki. Tiempo después comenzó a tener dificultades en su salud y descubrió que se habían generado por la sustancia metacrilato, que se le inyectó en aquel entonces. Acudió a la Justicia y luego de un largo proceso -con la suma de otras denuncias de famosas-, el médico fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación. Sin embargo, la pena está en suspenso y continúa en ejercicio.

Silvina Luna se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Italiano (Fuente: Instagram/@silvinalunaoficial)

Silvina Luna buscó visibilizar su situación y la búsqueda de hallar una solución a su cuadro de salud. Ahora, se encuentra en manos de los profesionales y presente en la cadena de oración de quienes rezan por su pronta mejoría. En este contexto, Floppy Tesouro se mostró muy afligida por la situación que atraviesa su colega. “Yo a Silvina la quiero mucho, más allá de lo laboral. Hablo del tema y se me pone la piel de gallina. Es un tema que me toca mucho porque no solamente es una colega a la que quiero, una de las primeras colegas a las que me tocó conocer en este medio y siempre tuve muy buena onda, sino también que tenemos un grupo de amigos en común. Viví muchas cosas con ella más allá de lo laboral, en lo personal”, expresó en Mitre Live (Radio Mitre).

En este sentido, aseguró que diariamente piensa en Silvina, como así también se mantiene en contacto con el grupo de amigas de ella, que junto a su hermano son quienes la acompañan día a día en su internación. “Sé que Silvina la está luchando segundo a segundo, le está poniendo toda la garra del mundo. Tiene muchas ganas de vivir”, aseguró.

Floppy Tesouro habló sobre la salud de Silvina Luna: "La lucha minuto a minuto"

“Quiero transmitir que estemos todos rezando por ella porque le tenemos que seguir dando fuerzas. No puedo creer por lo que está pasando por una operación estética, por una persona a la que ni quiero darle adjetivos calificativos como profesional ni como persona, pero me parece que no se merece estar pasando por esto, es una buena mina”, agregó sin querer mencionar a Aníbal Lotocki.

Respecto al actual cuadro de salud de la exvedette, indicó que poco a poco le están quitando la sedación con el fin de extubarla, debido a que cuenta con asistencia respiratoria. “Está luchando minuto a minuto bancando sus dolores y poniendo mucha garra para vivir y seguir adelante. Recemos por ella que sabe que la quiero mucho”, agregó y aseguró que ella tiene fe que “la gor” -como ella la llama cariñosamente- saldrá adelante. Por último, recordó su última reunión con Silvina, que fue una tarde de té en el que junto a una amiga en común pasaron un momento muy lindo.

