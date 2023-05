Diego Ramos apuntó sin filtro contra Santiago Maratea por la colecta para Independiente

escuchar

Desde hace mucho tiempo, Santiago Maretea pasó a convertirse en el “chico de las campañas solidarias”. A través de sus redes sociales convocó a sus seguidores a juntar dinero para ayudar en distintas causas. Una de las más recordadas fue la de Emmita, una bebé con Atrofia Muscular Espinal (AME), para quien recaudó dos millones de pesos para pagar así uno de los medicamentos más caros del mundo. Pero su última misión dista un tanto de las anteriores: busca reunir los 20 millones de dólares para saldar la deuda de Independiente. Como ya anticipó, él se quedará con un 5% de ese total. Esto generó un intenso debate y varios salieron a cuestionarlo. Uno de los últimos en hacerlo fue Diego Ramos, que opinó, sin filtro, sobre sus acciones.

Desde que Maratea anunció su colecta para ayudar económicamente al Rojo, así como le llovieron los elogios, también se hicieron eco las críticas, más precisamente cuando se supo que él se quedaría con el 5% de lo recaudado, monto designado por actuar como fiduciario (es decir, por ser la persona designada para administrar el dinero o bienes de otro). Varias personalidades lo cuestionaron abiertamente, como Diego Brancatelli -con quien ya tuvo conflictos anteriores- y Flavio Azzaro, quien lo acusó de “estafador”.

Santiago Maratea realiza una campaña para conseguir 20 millones de dólares para saldar la deuda de Independiente Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Me dicen estafador sin tener una sola prueba”, sostuvo Maratea el viernes en diálogo con LAM (América). “Todos pueden opinar y no todos tienen por qué conocerme. Pero el que investiga un poco puede ver que desde mi primera colecta digo que lo que yo hago no es caridad”. Ahora quien se sumó a las críticas fue Diego Ramos.

En su programa Estamos a tiempo extra (América) pasaron un resumen de la situación que involucra a Maratea. Varios de los panelistas debatieron sobre el tema y el conductor fue contundente respecto a la opinión que formó. “Me parece que el problema es cuando el ángel que era él se convierte en demonio; cuando mucha gente le dice que en la conferencia de prensa inicial no dijo lo del 5%”, expresó.

“Ahí es cuando se empiezan a ver los resquemores y todo eso. Yo considero que si yo tengo la posibilidad de donar o no, si no quiero no lo dono y chau”, agregó el actor.

Cabe recordar que a fines de abril, Maratea realizó una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América, donde dio detalles de su plan de acción. “La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares”, sostuvo en ese momento.

Diego Ramos opinó sin filtro sobre Santiago Maratea

En este sentido, y tras dialogar pacíficamente con sus compañeros del programa sobre el asunto, Ramos distinguió entre las campañas anteriores que realizó el joven influencer, que estuvieron destinadas a ayudar a personas que necesitaban, por ejemplo, algún costoso tratamiento, y la que lleva adelante ahora, en la cual ya superó los 800 millones de pesos. “Lo que pasa que hasta acá, lo que hacía para mí, era caridad y grandes cosas benéficas de redistribuir una plata para Emmita, para un montón de causas nobles”, subrayó.

“También, esta es una causa que mucha gente no la ve como noble”, analizó el presentador. “Es un club que lo vaciaron, entonces decís: ‘Vayan a buscar a los que se afanaron la plata’. Pero siempre, al final del día, si vos vas a poner tu plata, sos dueño de hacerlo. No hay que endilgárselo a él también, él no estaba obligando a nadie”, sentenció.

LA NACION