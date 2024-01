escuchar

Adan Canto, reconocido por su actuación en la serie estadounidense Designated Survivor, falleció el lunes 8 de enero tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas. El artista mexicano, que había logrado reconocimiento no solo en Hollywood, sino en el mundo entero, tenía tan solo 42 años.

“Adán tenía una profundidad de espíritu que pocos conocían realmente. Quienes lo conocieron cambiaron para siempre. Lo extrañaremos muchísimo”, dice el comunicado que publicó el representante del actor oriundo de Ciudad Acuña, México.

Con su trabajo, Canto cautivó a la audiencia tanto en la pantalla grande como de la pequeña, dado que en su carrera se destacó por sus diversos proyectos cinematográficos y televisivos. Su primer acercamiento con el mundo de la fama ocurrió cuando formó parte de la serie The Following, en la que se puso en la piel de Paul Torres, papel con el que asombró a más de uno.

Adan Canto en Designated Survivor (Foto: Pinterest)

Al ver su gran talento, importantes productoras audiovisuales se contactaron con él, lo que lo llevó a ser parte de la reconocida tira de X-Men. Además, brilló en el drama ‘Blood & Oil’ de ABC y Narcos, la exitosa serie de Netflix que cuenta la historia del ascenso y caída del capo colombiano Pablo Escobar y de los agentes de la DEA que lucharon para atraparlo.

Adan Canto junto a su esposa e hijos (Foto: Instagram/@stephanie.a.canto)

En Designated Survivor, una de las últimas series mainstream en la que tuvo un rol protagónico, representó nada más ni nada menos que al Jefe de Gabinete de un Presidente en la Casa Blanca.

Pese a que era originario de Cohauila, el actor creció entre la cultura mexicana y la estadounidense. “De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas”, comentó en una entrevista con EFE en el 2022.

En ese sentido, en diálogo con BAE Negocios se refirió a su trabajo como latino en la industria estadounidense: “Como actor, no sé si hago algo ‘técnico’ que me diferencie de otros latinos. Me interesa mucho investigar sobre las nacionalidades y los diversos tipos de individuos. Por eso he podido representar tanto a personajes de distintas partes de Estados Unidos como de diversos lugares de México y hasta de Colombia. Tengo la pasión de estudiar a la gente; su acento, su postura. Me obsesiono con cursos de personalidad. Eso me ha ayudado a encontrar esas pequeñas sutilezas”.

Desde Warner Bros y Fox dedicaron unas sentidas palabras para despedirlo: “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto”.

Y siguieron: “Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y Fox Entertainment desde su debut en Estados Unidos en ‘The Following’ hace más de una década”.

“Más recientemente, iluminó la pantalla en ‘La señora de la limpieza’ con una actuación poderosa que mostró su arte, alcance, profundidad y vulnerabilidad. Esta es una pérdida insondable y lamentamos junto con su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Extrañaremos muchísimo a Adan”, completaron.

La última publicación en Instagram de Adan Canto (Foto: Instagram/@adancanto)

Aunque no trascendió desde cuándo Adan transitaba aquella enfermedad, la última publicación que realizó en su Instagram, cuenta en la que lo siguen 145.000 personas, fue el 19 junio de 2022, fecha que se celebró el día del padre. “¡Feliz día del padre! He sido bendecido con el mío”, escribió en la descripción de una imagen en la que está con su esposa y sus dos hijos pequeños.

