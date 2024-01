escuchar

Gastón Soffritti compartió un desgarrador posteo a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de un millón de seguidores, para dedicarle unas palabras a su abuelo, quien falleció tiempo atrás, en el día en el que cumpliría años. El actor hizo una profunda reflexión acerca del duelo por la muerte de un ser querido y recordó los buenos momentos que pasó con su familiar.

Gastón Soffritti y Cande Molfese en una de sus vacaciones Instagram: gsoffritti

El intérprete de Millenials (2018) suele utilizar su perfil en las redes sociales para compartir con sus miles de seguidores el día a día junto a su pareja actual, Cande Molfese, sus viajes, sus nuevos proyectos como actor o incluso sus opiniones políticas.

Este miércoles, el exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) posteó un desgarrador mensaje dedicado a su abuelo, en el día en el que festejaría su cumpleaños. “Hoy, 24 de enero, cumpliría años mi abuelo Hugo. Uno de los grandes responsables de que yo haya podido cumplir mis sueños desde muy chiquito”, advirtió.

Y continuó: “Cada día de colegio, desde mis 8 hasta mis 16, estaba ahí, esperando para llevarme a grabar con un plato de comida listo, porque tiempo era lo que no me sobraba”. El actor destacó el esfuerzo que hizo su familiar para ayudarlo en su rutina cuando era chico: “Hacía lo imposible para que yo estuviera bien. No hay persona del medio o de la vida que lo haya conocido que no pregunte por él.”

Para concluir, Soffritti describió las cualidades más destacadas de su querido abuelo y evidenció el amor y la cercanía que los mantuvo unidos durante su vida. “Un tipo bueno de verdad. Gracioso por donde lo mires, de humor ácido, del que me gusta a mí. Fanático de las milanesas a caballo con papas fritas del balneario 8 de Punta Mogotes, en Mar del Plata. Hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, fanático, put*** viejo”, expresó.

Y realizó una profunda reflexión acerca del duelo que se atraviesa tras la muerte de alguien querido. “Nunca me salió decirle cuánto lo quería. Quizá porque no me alcanzaban las palabras, pero él lo sabía. Feliz cumple, Huguito”, cerró.

La opinión política de Gastón Soffritti que generó un impacto en las redes sociales

Antes de que Javier Milei fuera electo presidente, Gastón Soffritti compartió una opinión acerca de sus propuestas económicas y generó un impacto en sus seguidores de las redes sociales.

En diálogo con Nati Jota en Sería Increíble (Olga), el actor se refirió a las propuestas del líder libertario previo a consagrarse Presidente de la Nación. “Considero que acá, en los últimos 40 años, las cosas no fueron para mejor. Siempre fueron para peor. Fuimos retrocediendo a lo largo del tiempo, con subidas y bajadas”, expresó.

Gastón Soffritti generó un impacto entre sus fanáticos al manifestar su opinión política Instagram: @gsoffritti

Y siguió: “Hay algo que, evidentemente, en la Argentina no funciona y que tiene que ver con la confianza, que me parece que es la base principal de cualquier armado, que arrastra y te puede llevar puesto a la economía. Entonces, me parece que hay algo de la propuesta de él que es muy distinta a la de todos los demás, que hace que la gente crea más en ese proyecto. Hoy lo que impacta más a nivel social es la economía”.